“Non uscire anche tu con le mutande”, Loredana Bertè risponde: “Faccio come caz*o mi pare”

A cura di Redazione Music

Loredana Bertè

Loredana Bertè ha risposto a muso duro a un commento su Instagram che le chiedeva di non vestirsi con abiti tropo attillati. La cantante, infatti, ha condiviso un video selfie in cui rispondeva a un utente che le aveva scritto "Dio Loredana non cominciare anche tu a uscire con le mutande, adesso. Un commento – da parte di un utente anonimo, che si firma con un punto interrogativo – che ha infastidito una delle icone della musica italiana, conosciuta anche per il suo atteggiamento da sempre trasgressivo, fiero della propria libertà (quindi ancora più incomprensibile).

In una storia, quindi, Bertè risponde a muso duro alla richiesta, ribadendo di voler fare quello che vuole, senza che nessuno possa decidere per lei: "Caro punto interrogativo, visto che manco ti firmi, io in minigonna ci sono nata. Ricordi gli anni 60? Forse non c'eri, io sì. Comunque mi vesto come caz*o mi pare. A qualunque età, ragazze, donne vestitevi come volete, come vi sentite meglio con voi stesse e con gli altri. Io sono per la libertà totale, quindi sono libera di vestirmi e di fare quello che cavolo voglio".

Loredana Bertè, quindi, spiega e suggerisce a chi la sta ascoltando di prendersi la libertà di fare quello che si vuole, anche di poter uscire con la minigonna nonostante l'età: "Ricordatevelo bene anche voi, fate come me: a sessanta anni, ma anche a settanta avete delle belle gambe? Mettete la minigonna più corta che avete, come me, ciao smack". E alla fine la cantante ha anche aggiunto una postilla, per evitare polemiche: "Aggiungo, anche se non avete delle belle gambe mettete pure la minigonna, chi se ne frega e a te, incognito, questo, ciao". E alla fine la chiusura è molto nello stile della cantante, che decide di mettere fine a questo video e a questo appello alle proprie fan con il gesto del dito medio.