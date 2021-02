Le Gallerie degli Uffizi si confermano il primo museo italiano su Instagram con 600mila followers. In questo modo avvicinano le posizioni di alcuni prestigiosi musei internazionali, guadagnando due posizioni nella classifica mondiale dei musei sul seguitissimo social: ora occupa la 19/a posizione, a breve distanza dal Rijksmuseum (627k) e Hermitage (657k), superando di recente il Getty Museum ed il Palais de Tokyo di Parigi. A trainare il successo della prestigiosa istituzione fiorentina diretta da Eike Schmidt oltre i 600mila followers, l’amatissima ed iconica Nascita di Venere di Sandro Botticelli. La crescita delle Gallerie sul social è stata impetuosa durante l’anno appena passato: il 2020 ha visto aumentare del +46,7% i follower rispetto all’anno precedente.

Il post con Chiara Ferragni ha creato il maggiore engagement

in foto: La Nascita di Venere, Sandro Botticelli (1482), Galleria degli Uffizi, Firenze

Per lo scatto con Chiara Ferragni della scorsa estate che tante polemiche aveva generato il profilo social delle Gallerie degli Uffizi hanno registrato il record di commenti (3.855), visualizzazioni (455.900) e incremento di followers (1.111). Ma non è quello con la fashion blogger più famosa del mondo il post che ha raccolto più likes (“mi piace”), che resta quello dedicato alla Venere di Botticelli il 5 novembre 2020, giorno in cui è iniziato il secondo lockdown per i musei.

La Venere di Botticelli (nelle sue varie declinazioni: per intero, in dettaglio, nella sua collocazione in sala, con ospiti) è in ogni caso sempre tra i post più amati. La vediamo infatti nelle prime 4 posizioni, mentre la 5/a è il Perseo di Benvenuto Cellini (1 marzo) con 30.300 like: proprio con questa immagine le Gallerie hanno iniziato il racconto della pandemia, invitando il proprio pubblico a seguire la strada dell’eroe greco che combatte il mostro usando la ragione per sconfiggerlo senza lasciarsi prendere dalla paura.

La soddisfazione del direttore degli Uffizi Eike Schmidt

Non solo Ferragni, dunque, nella strategia social del museo diretto da Eike Schmidt che ha dichiarato: "Instagram, il nostro canale social più internazionale, con oltre il 66% di follower da ogni angolo del mondo si conferma come vera e propria finestra sul mondo per le Gallerie degli Uffizi. Ogni giorno offriamo una immagine della collezione con un testo: talvolta è un brano di letteratura, talvolta proponiamo un dibattito filosofico, talvolta una riflessione storica, sociale o artistica. In questo modo, oltre a promuovere la conoscenza dei nostri tesori, vogliamo ispirare il nostro pubblico a ragionare, a conversare e a vedere il mondo con occhi diversi. E naturalmente ad appassionarsi all’arte e alla cultura”.