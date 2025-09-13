Lazza svela il mistero dietro le parole di Emis Killa: “Mio padre ha avuto un malore”

Lazza ha svelato che il padre ha avuto un malore due giorni prima della sua ospitata al concerto milanese di Emis Killa. Il rapper lo aveva ringraziato per essere sul palco nonostante quello che era successo.

Il padre di Lazza ha avuto un malore e il cantante lo ha reso pubblico con un messaggio sui social, dopo che durante il concerto di Emis Killa in cui era ospite, il rapper aveva voluto ringraziarlo pubblicamente per non avergli tirato un bidone all'ultimo nonostante la gravità di quello che era successo. In tanti, evidentemente, hanno cominciato a scrivergli per sapere cosa fosse successo e a quel punto Lazza ha preferito rispondere pubblicamente, come ha spiegato lui stesso in una storia su Instagram. Il rapper, infatti, ha sottolineato che non ama condividere troppo della sua vita privata ma, spinto dalla preoccupazione dei fan, ha preferito svelare cosa fosse successo.

Un malore per il papà di Lazza

"Grazie per tutti i messaggi di amici e fan in seguito alle parole di Emis dell'altra sera – ha scritto Lazza su Instagram -. Non sono solito parlare della mia vita privata qua sopra perché ci tengo che rimanga privata in certi casi, ma vista la miriade di messaggi vi aggiorno". A quel punto il rapper ha svelato: "Mio papà ha avuto un malore un paio di giorni fa, mi ha fatto prendere uno spavento, ma ogni tanto mi scordo che mio padre è di ferro. Ti aspettiamo tutti" ha concluso.

Cosa aveva detto Emis Killa presentando Lazza

Ma cosa è successo sul palco di Emis Killa che ha tenuto un concerto, l'EM16, pieno di ospiti alla Fiera Milano Live di Rho? Prima dell'ingresso dell'amico sul palco, infatti, Killa lo ha presentato così: "Ogni anno, come avete visto, c’è qualcuno che mi tira il bidone all’ultimo (e qualcuno ci ha visto un riferimento alla mancata presenza di Guè, la cui presenza era prevista ma ha abbandonato perché malato). Ma questa sera Jacopino (Lazza, ndr) è qui sul palco a suonare con me, questo nonostante oggi abbia avuto dei grossissimi problemi da risolvere. Fategli un applauso, perché questo vuol dire essere uomini, avere una parola, avere rispetto degli amici, ma soprattutto dei fan. Grazie Jacopo, la tua presenza oggi qui è stata importante e te lo volevo dire".