Lazza duro su una hater per le critiche al brano con Rose Villain: "Sei sola e disperata, che ti svegli a fare?" Dopo le critiche ricevute da una hater sulla sua strofa nel singolo con Rose Villain, "No vabbè", Lazza ha reagito in malo modo e le ha risposto personalmente su X: "Cresci e fatti degli amici, che sei sola". Decine i meme ironici creati ad hoc sulla questione e indirizzati proprio al rapper milanese.

A cura di Sara Leombruno

Lazza (Foto Spada/LaPresse)

Lazza è in trend su X e il motivo non è il nuovo singolo in collaborazione con Rose Villain, intitolato "No vabbè". O, almeno, non direttamente. Dopo l'uscita del brano, molti utenti si sono lasciati andare a commenti ironici sulla sua strofa nel feat, che in alcuni versi cita: "Due chili nelle palle, sono le palle. Le ho sempre avute quadre, chiedi a mia madre". Uno di questi ha sollevato una dura reazione da parte del rapper, che ha deciso di rispondere personalmente a una hater.

La sfuriata di Lazza contro una hater

"Bel ca*atone di strofa, Lazza, complimenti", ha scritto un'utente su X, in riferimento alla strofa di Lazza nel primo singolo in collaborazione con Rose Villain. Il rapper non ha apprezzato il commento e ha deciso di rispondere personalmente: "Tu forse sei la persona più sola e disperata che c'è qua sopra. Cresci e fatti degli amici, che sei sola", ha scritto. La ragazza ha quindi risposto a sua volta, sottolineando quanto sia paradossale che un artista del suo livello passi il tempo a cercare il suo nome sui social, per rispondere ai commenti di critica a lui rivolti:

Trent'anni, un figlio appena nato, soldi che manco in un'altra vita avrò mai, una casa e stai qua su Twitter a cercare il tuo nome e rispondere agli haters. Direi che abbiamo qualcosa in comune, allora, dai.

Lazza diventa un meme su X dopo la risposta

Al di là della scelta di Lazza – condivisibile o meno – di rispondere personalmente e in maniera così netta a un'utente, il fatto che l'artista abbia speso del tempo per dedicarsi alla lettura dei commenti negativi sui social nei suoi confronti ha sollevato più di una discussione su X, tanto da spingere il nome dell'artista nei top trends del social per diverse ore. Sono decine, infatti, i meme ironici creati sulla questione e indirizzati proprio al rapper milanese.

Dopo le sue affermazioni, molti si sono schierati a favore della ragazza: "Ha detto quello che pensiamo tutti: stai su Twitter a rompere alla gente quando hai tutte le fortune di sta terra, forse sei proprio sfigato e basta a sto punto", cita uno dei commenti con più retweet.

Cosa dice la sua strofa nel brano con Rose Villain

Tra i brani presenti all'interno del nuovo disco di Rose Villain, che vede le partecipazioni di Guè, Geolier, Chiello e Fabri Fibra, c'è anche No vabbè in cui la cantante collabora per la prima volta con Lazza. Nella strofa firmata dal milanese, non mancano riferimenti alla droga, ai soldi e alle donne:

Due chili nelle palle, sono le palle

Le ho sempre avute quadre (Quadre), chiedi a mia madre (Ma')

Dovrei chiamarti Watson (Watson), sei elementare (Ahah)

Euro fanno scoppiare ‘sta Vuitton

Mi serve una nuova bag, bag, bag, bag, bag, bag

No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè

Sto nella mia tunnel vision, Kodak Black

Che apro bocca e cola swag

Tutta la tua roba "bla, bla, bla, bla"

Se tocchi la mia roba (Roba), ti cadono le dita (Dita)

Se qua contano i fatti, forse dovrei farmi contarne una cifra (Bling)

Selezione all'ingresso (Ahah), passavamo a fatica

Oggi scendo, mio frate' si sceglie una figa

Selezione all'uscita, ehi