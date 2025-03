Testo e significato di No vabbè: con Rose Villain e Lazza si ritorna nei club

video suggerito

Rose Villain e Lazza, 2025

Rose Villain ha pubblicato nelle scorse ore il suo nuovo album, Radio Vega, terzo progetto della trilogia composta da Radio Gotham e Radio Sakura. Tra i brani presenti all'interno del disco, che vede le partecipazioni di Guè, Geolier, Chiello e Fabri Fibra, c'è anche No vabbè in cui la cantante collabora per la prima volta con Lazza. Il brano, prodotto da SixPm, Chef P, Dbackinyahead & Tyrak, vede la cantante maneggiare di nuovo una dimensione trap, un capitolo che sembrava essersi chiuso in Radio Gotham, ma che ritorna fortemente nel terzo episodio della saga. Qui il testo e il significato di No vabbè.

Il testo di No vabbè di Rose Villain e Lazza

Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty

I miei drammi li chiudo nella Birkin

Cybertruck, mi fai le foto agli incroci

Bad bitch, entro nel club e tutto il club fa:

"No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè"

"No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè"

"N-No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè"

Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty

こんにちは (こんにちは), shopping a Shibuya (Ah-ah)

Si parlava già del nuovo disco, come con GTA

Monna Lisa, ah (Monna Lisa), mi vorresti in Italia (Mi vorresti in Italia)

Il mondo è una una spa (Yeah)

E mi deve, mi deve, mi deve fare godere

Se sto su una Porsche, deve andare veloce

La guida Michelin come una religione

Vedere le stelle se faccio l'amore

Vеdere una stella con scritto il mio nomе (Con scritto il mio nome)

Io te l'avevo detto, pensavi fossi un angelo ma mi tieni il cassetto

Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty

I miei drammi li chiudo nella Birkin

Cybertruck, mi fai le foto agli incroci

Bad bitch, entro nel club e tutto il club fa:

"No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè"

"No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè"

"N-No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè"

Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty (Okay, Zzala)

Due chili nelle palle, sono le palle

Le ho sempre avute quadre (Quadre), chiedi a mia madre (Ma')

Dovrei chiamarti Watson (Watson), sei elementare (Ahah)

Euro fanno scoppiare ‘sta Vuitton

Mi serve una nuova bag, bag, bag, bag, bag, bag

No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè

Sto nella mia tunnel vision, Kodak Black

Che apro bocca e cola swag

Tutta la tua roba "bla, bla, bla, bla"

Se tocchi la mia roba (Roba), ti cadono le dita (Dita)

Se qua contano i fatti, forse dovrei farmi contarne una cifra (Bling)

Selezione all'ingresso (Ahah), passavamo a fatica

Oggi scendo, mio frate' si sceglie una figa

Selezione all'uscita, ehi

Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty (Occhi da Bambi)

I miei drammi li chiudo nella Birkin (Nella Birkin)

Cybertruck, mi fai le foto agli incroci (Yeah, yeah)

Bad bitch, entro nel club e tutto il club fa: (Yeah, yeah)

"No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè"

"No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè"

"N-No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè"

Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty

Il significato della canzone No vabbè

No vabbè è uno dei singoli del nuovo album di Rose Villain, Radio Vega, in collaborazione per la prima volta con Lazza. Il brano, prodotto da SixPm, Chef P, Dbackinyahead & Tyrak, rappresenta un esercizio di stile da parte dei due autori, con Rose Villain che utilizza riferimenti al mondo videoludico come in "Si parlava già del nuovo disco, come con GTA" o al mondo delle auto di lusso, come quando canta: "Cybertruck, mi fai le foto agli incroci, bad bitch, entro nel club e tutto il club fa". Una celebrazione del lusso e della rivalsa, che si concede soprattutto nella seconda strofa, quella di Lazza, in cui cita anche Selezione all'ingresso dei Club Dogo, nella chiusura della strofa: "Selezione all'ingresso (Ahah), passavamo a fatica, oggi scendo, mio frate' si sceglie una figa, selezione all'uscita, ehi". Il ritornello della canzone era stato anticipato da Rose Villain, un brano da club che ha l'ambizione di ritagliarsi anche un suo spazio su TikTok.