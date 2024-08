video suggerito

Lauryn Hill rinvia il tour americano: "I media hanno influenzato negativamente la vendita dei biglietti" Lauryn Hill ha rinviato il tour americano dando la colpa alla narrazione che i media hanno dato dei suoi concerti del 2023 a cui ha attribuito la scarsa vendita dei biglietti.

A pochi giorni dall'inizio del suo tour americano, Lauryn Hill ha deciso di cancellare i concerti e in una nota su Instagram ha spiegato che il motivo è la scarsa vendita di biglietti. La cantante, una delle stelle della musica americana sia da solista che con i Fugees ha attribuito la causa ai media che avrebbero creato una "rappresentazione infelice" alla luce del suo precedente rinvio del tour nel 2023: "L'anno scorso ho dovuto affrontare un infortunio che ha reso necessario riprogrammare alcuni dei miei spettacoli. Purtroppo la propensione di alcuni organi di stampa per il sensazionalismo e i titoli clickbait hanno apparentemente creato una narrazione che ha influenzato le vendite dei biglietti per la parte nordamericana del tour. La fiducia e la fede che ho nelle mie intenzioni e nel mio impegno per la mia arte sembrano essere state oscurate da questa sfortunata rappresentazione" ha scritto la cantautrice.

Quindi sarebbe colpa dei media e del modo in cui hanno raccontato cosa è avvenuto lo scorso anno se i biglietti venduti negli Stati Uniti erano pochi: così, almeno, Lauryn Hill ha rotto uno dei principali tabù della musica mondiale ovvero la cancellazione di un tour per questo motivo, visto che, solitamente, si tende a dare giustificazioni più generiche o improvvise indisposizioni degli artisti. La cantante ha anche voluto specificare che "Gli spettacoli nel Regno Unito e in Europa STANNO ANDANDO AVANTI come previsto (…). Il pubblico nel Regno Unito e in Europa non solo non ha ancora visto l'esibizione per l'anniversario di Miseducation, ma non vede nemmeno i Fugees esibirsi insieme da oltre 25 anni!".

"Esibirmi per i miei fan è un profondo scambio di energia ed emozioni che mi emoziona ogni volta. Ogni spettacolo è un pezzo della mia espressione e una testimonianza del nostro legame e del nostro amore condiviso per la musica. Posso assicurarti che nessuno è più deluso di me per non essere in grado di esibirsi – ha continuato la cantautrice nel suo intervento sui social -. Sappiate che non sono solo grato a coloro che apprezzano e sostengono la mia arte, ma che COMBATTO e supero ogni tipo di resistenza per mettere insieme esperienze che significhino qualcosa per tutti noi. Amo potervi offrire queste performance!".

"The Miseducation of Lauryn Hill 25th Anniversary Tour" avrebbe dovuto cominciare negli Stati Uniti venerdì 9 agosto, e sul palco con la cantante avrebbe anche dovuto esserci il figlio YG Marley: "Apprezzo la vostra comprensione. Non vediamo l'ora di esibirci negli spettacoli nel Regno Unito e in Europa a ottobre e per i nostri fan in Nord America, quando queste circostanze impreviste saranno risolte, torneremo in piena forza…" ha concluso Hill.