Laura Pausini benedetta sul palco dal prete fan: dopo la uallera alla pizzaiola canta Servo del Signore Durante il concerto di Bari, Laura Pausini fa salire sul palco un prete fan con cui canta Serfvo del Signore e poi gli chiede la benedizione.

Continuano i fuori programma per Laura Pausini, attualmente in giro per l'Italia con il suo tour mondiale partito l’8 dicembre dallo Stadium di Rimini e che la vedrà l’artista esibirsi nei palasport più prestigiosi di Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti. La cantante sta portando in giro il suo spettacolo, dopo l'uscita dell'album "Anime parallele" e oltre allo show, esiste u o show nello show che in ogni data regala qualche chicca: dopo il siparietto della uallera alla pizzaiola al Palasele di Eboli, infati, Laura Pausini ha ospitato sul palco un parroco fan che l'ha benedetta.

Laura Pausini canta col prete fan

Dal profano al sacro per l'artista romagnola che nei giorni scorsi è stata protagonista al Palaflorio di Bari, dove è stata raggiunta sul palco da don Piero, parroco di Bisceglie e fan sfegatato di Pausini. Il parroco, infatti, aveva ben visibile un cartellone con su scritto "Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu", giusto per capire l'importanza che l'artista ha per don Piero che è stato invitato a salire sul palco dalla cantante – "Questo non mi era mai capitato" ha detto – e insieme hanno duettato sulle note di "Servo per amore", brano scelto dalla stessa cantante. Sì, Laura Pausini si è esibita con il parroco in una delle canzone di Chiesa più conosciute, seguita da tutto il Palazzetto che ha accolto con stupore e con trasporto questo fuori programma particolare.

La benedizione sul palco

I due hanno cantato qualche verso della canzone, e alla fine Pausini ha abbracciato il prete chiedendogli se volesse benedirla, cosa che ha fatto felice don Piero che ha accettato ben volentieri. La cantante ha poi condiviso sul proprio profilo il momento dell'incontro. Qualche giorno fa, invece, subito dopo Natale, mentre era a Eboli, Pausini è stata protagonista di un altro siparietto col pubblico. La cantante, infatti aveva chiesto se ci fosse qualcuno che non la sopportasse e individuando un uomo che aveva accompagnato qualcuno gli ha detto: "Come ti chiami? Ciro? Non mi sopporti, Ciro? Ti ho fatto la uallera alla pizzaiola?". Ma Ciro, conquistato dalla cantante, successivamente ha espresso il desiderio di vedere altri concerti della cantante.