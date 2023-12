Altro che “uallera alla pizzaiola”: Laura Pausini ha conquistato lo spettatore scontento al concerto di Eboli Dopo il siparietto con lo spettatore scontento durante il concerto al Palasele di Eboli, Laura Pausini ha fatto sapere di averlo “conquistato”: il ragazzo, infatti, vuole vedere altri concerti della cantante romagnola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È già diventato un cult del web, in particolar modo su TikTok: il siparietto andato in scena lo scorso 26 dicembre durate il concerto di Laura Pausini al Palasele di Eboli in cui la cantante romagnola, rivolgendosi a uno spettatore non proprio suo fan, gli chiedeva, sfoggiando una conoscenza impeccabile del napoletano, "Ciro, ti sto facendo la uallera alla pizzaiola?". E ora, Ciro, quello spettatore non proprio entusiasta, è diventato un fan affezionato: Laura Pausini oggi, attraverso le sue storie Instagram, ha fatto sapere di averlo conquistato, tanto che il ragazzo, ora, vuole assistere ad altri concerti della cantante romagnola.

Un altro ragazzo, quello a cui Ciro si era accompagnato al concerto di Eboli, ha scritto alla su Instagram, facendogli sapere che ora il giovane, da spettatore "ostile", si è trasformato in un Pausiniano Doc. "Alla fine il mio accompagnatore, quello della ‘uallera alla pizzaiola', mi sta pregando di prendere altre date. Come diremmo qui, l'hai ‘abbabbiato'" conclude, facendo riferimento a un termine napoletano che sta ad indicare che Ciro sia stato rabbonito.

Laura Pausini non si è lasciata scappare l'occasione di replicare e sfoggiare ancora una volta tutta la sua ironia. "Evvai. Allora vi aspetto senza uallera" ha scritto la cantante romagnola, pubblicando poi tra le storie la conversazione e la didascalia "Volo".