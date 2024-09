Lady Gaga diventa Harley Queen e lancia Harlequin, nuovo album legato al film Joker – Folie à Deux

video suggerito

Lady Gaga ha annunciato il suo nuovo album Harlequin, in uscita venerdì 27, che si associa al suo prossimo film Joker – Folie à Deux, dal due ottobre nelle sale italiane.

A cura di Elena Betti

Lady Gaga

Lady Gaga è inarrestabile, dalla musica al cinema. Dopo la pubblicazione del singolo Die with a Smile con Bruno Mars, ora in vetta alle classifiche di Spotify, tra pochi giorni – per le sale italiane il due ottobre – uscirà il film Joker – Folie à Deux che la vede protagonista insieme a Joaquim Phoenix. Lui veste un'altra volta i panni di Joker, lei la nuova Harley Quinn. Una sana dose di follia, elemento che ha sempre contraddistinto la cantante e che è una parte fondamentale del personaggio che interpreta. Ma Gaga non si è limitata a mostrare questa follia solo al cinema, questo venerdì uscirà infatti il suo nuovo album Harlequin. Il legame tra film e brani sembra ovvio e infatti l’album si associa alla colonna sonora di Joker.

L’annuncio sui social di Lady Gaga

La copertina dell’album pubblicata sul profilo Instagram della cantante ne annuncia l’uscita e conferma il legame con il film, così come il videoclip preview del singolo There’s always a Joker con la cantante che si aggira per il museo del Louvre di Parigi e si ferma davanti alla Gioconda di Leonardo Da Vinci, la saluta, la guarda e sul vetro davanti al dipinto disegna l’iconica bocca di Joker. Nel mentre, la canzone cantata fuori campo da Lady Gaga recita “The Joker is me”, poi in sovrimpressione titolo e uscita del film. L’album uscirà venerdì 27 settembre su tutte le piattaforme digitale, mentre il formato fisico preordinabile l’undici ottobre. La colonna sonora del film uscirà in edizione sia digitale che fisica il 4 ottobre. Negli ultimi giorni la cantante aveva postato sul suo profilo Instagram alcuni spezzoni del trailer del film e successivamente erano comparsi alcuni post con delle scritte enigmatiche come “I’m ready for my interviw”, “Don’t tell me what to wear” o “Still not october”, alle quali lei aveva esplicitamente detto di non essere pronta a dare spiegazioni.

Il post di Lady Gaga

Il cartone di latte rivelatore

Nel post di Gaga, insieme alla cover dell'album, c'è la foto di un cartone di latte che potrebbe rivelare la tracklist. Sotto la voce "Dairy Products" si legge infatti una lista, forse i titoli dei brani.

Good Morning

Get Happy (2024)

Oh, When the Saints

World on a String

My Friends Could See Me Now

That’s Entertainment

Smile

The Joker

Folie à deux

Gonna Build a Mountain

Close to You

Happy Mistake

That’s Life

L'ultimo singolo Die with a Smile in vetta alle classifiche

L’attrice e cantante, vincitrice di tredici Grammy Awards, aveva recentemente pubblicato il singolo Die with a Smile con Bruno Mars, che è arrivato in vetta alle classifiche di Spotify con 388 milioni di streaming. Ormai famosissima l'attrice e cantante, fino a pochi giorni fa aveva solo annunciato che il nuovo album, che lei chiamava LG7, sarebbe uscito a ottobre, ma nessuno si aspettava un legame così stretto con il film in coppia con Phoenix. Se fino a poco fa, infatti, la cantante era attesissima per la sua nuova interpretazione cinematografica presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, ora i fan sono sulle spine anche per il nuovo album associato.