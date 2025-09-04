Lady Gaga annulla il concerto per problemi di salute: “Non voglio rischiare danni permanenti”

Brusco stop per Lady Gaga, che a pochi minuti dall’inizio ha dovuto annullare il concerto previsto a Miami il 3 settembre, tappa del suo Mayhem Ball Tour. La popstar si era resa conto già durante le prove della sera precedente, e poi nel warm up poco prima dello show, che la sua voce era sotto sforzo. A quel punto, su consiglio del medico e del vocal coach, ha deciso di non rischiare: “Avrei voluto superare tutto questo per voi, ma non voglio correre il rischio di danneggiare le mie corde vocali per sempre”.

Perché Lady Gaga ha annullato il concerto

A spiegare i motivi della sua decisione è stata la stessa artista attraverso i suoi canali social. “Ciao a tutti – ha scritto su Instagram – mi dispiace davvero ma devo rimandare il concerto di stasera a Miami… sia il mio medico che il mio coach vocale mi hanno consigliato di non esibirmi per non correre rischi”. Un annuncio accompagnato dalla spiegazione che si tratta di una scelta dolorosa ma necessaria: esibirsi comunque avrebbe potuto compromettere in modo serio le corde vocali. “Spero possiate perdonarmi e accettare le mie più sincere scuse”, ha concluso.

Gli eventi in programma dopo lo stop

Gli organizzatori hanno rassicurato i fan, garantendo che la tappa di Miami sarà recuperata al più presto. Nel frattempo, Lady Gaga guarda già oltre: il tour arriverà anche in Italia, con due date fissate a Milano il 19 e 20 ottobre. Ma non è finita qui, alle difficoltà vocali e allo stop imprevisto a Miami, l'artista potrebbe rispondere con un ritorno trionfale. È attesa anche sul palco degli MTV Video Music Awards 2025 il 7 settembre al UBS Arena di New York, dove farà il suo primo show ai VMAs dopo cinque anni Pitchfork. Inoltre, proprio nelle giornate successive, è prevista la ripresa del suo Mayhem Ball Tour con un’esibizione al Madison Square Garden, parte di una serie di sei concerti consecutivi nella storica venue.