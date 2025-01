video suggerito

Ladri rubano un elmo di 2500 anni fa dopo aver fatto esplodere le porte d'ingresso del museo Un elmo di 2500 anni fa è tra gli oggetti rubati al Museo di Drents dove i ladri sono entrati facendo esplodere l'ingresso.

A cura di Francesco Raiola

L'elmo di Coțofenești e uno dei braccialetti rubati

Nelle prime ore di sabato scorso quattro antichi reperti, ovvero un elmo d'oro risalente a circa 2.500 anni fa e tre braccialetti reali dei Daci sono stati rubati al Museo di Drents di Assen dove i ladri sono entrati facendo saltare in aria l'ingresso con dell'esplosivo, come ha confermato anche la polizia olandese che scrive nella nota stampa: "L'edificio del museo è stato danneggiato dall'esplosione. Nessuno è rimasto ferito e nessuno è stato ancora arrestato. Teniamo conto che ci sono diversi sospettati" specificando che sono state effettuate indagini nel quartiere, per cercare di risalire ai ladri e benché non ci sia stato ancora alcun arresto, ci sono vari sospettati.

Gli oggetti rubati facevano parte della mostra Dacia – Impero d'oro e d'argento, sia l'elmo di Coțofenești (450 a.C. circa) che appartiene al Museo di Storia Nazionale della Romania a Bucarest che tre braccialetti reali dei Daci. Il direttore generale del Museo Drents, Harry Tupan ha rilasciato una dichiarazione postata sul sito ufficiale del Museo in cui spiega: ‘Questo è un giorno buio per il Museo Drents di Assen e il Museo di Storia Nazionale della Romania a Bucarest. Siamo profondamente scioccati dagli eventi di ieri sera al museo. Nei suoi 170 anni di esistenza, un incidente così grave non si era mai verificato. Siamo molto rattristati. La polizia sta indagando, aspetteremo e vedremo".

La Polizia ha scritto che "le immagini mostrano i sospettati aprire prima una porta esterna, dopodiché avviene un'esplosione. I sospettati sono entrati nel museo in questo modo" e sottolinea che "sta indagando anche su un possibile veicolo sospetto. Abbiamo ricevuto la segnalazione di un incendio di un'auto intorno alle 4:15 all'incrocio tra Grolloërstraat e Marwijksoord con la N33, vicino a Rolde. Nessuno era presente all'auto in fiamme. Teniamo conto che questa autovettura ha un legame con l'esplosione e il furto con scasso nel museo. È possibile che persone sospette nelle vicinanze dell'incendio siano passate a un altro veicolo".