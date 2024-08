La trama di It Ends With Us, la storia vera del libro che ha ispirato il film con Blake Lively

video suggerito

Dal 21 agosto al cinema arriva It Ends With Us, film con Blake Lively tratto dal libro di Colleen Hoover. La trama dell'opera è ispirata alla storia vera dell'autrice del romanzo.

Dal 21 agosto arriverà al cinema It Ends With Us, film con Blake Lively ispirato alla trama del libro di Colleen Hoover. L'autrice del romanzo, alla fine dell'opera, rivela in una nota che la trama è ispirata alla storia vera dei suoi genitori: la madre di Hoover subiva violenza domestica dal marito. L'attesa intorno all'uscita del film è tanta e in queste settimane non sono mancate le polemiche intorno al cast, le critiche hanno colpito in particolare Blake Lively, accusata di non trattare nei giusti termini il tema centrale del film. Il romanzo è stato pubblicato nel 2016, arrivato poi in Italia con lo stesso titolo grazie all'editore Sperling & Kupfer. Il libro aveva raggiunto dal 2020 in poi un rinnovato successo grazie alla viralità conquistata su BookTok.

Di cosa parla il libro: la trama di It Ends With Us di Colleen Hoover

It Ends With Us racconta la storia d'amore tra Lily Bloom e Ryle Kincaid. I due hanno un background molto diverso, lei con un passato complesso e alle prese con la gestione del suo negozio di fiori, lui un neurochirurgo focalizzato soprattutto sulla sua carriera. La loro relazione inizia nel migliore dei modi ma con il tempo Ryle rivelerà la sua vera natura, mostrando il suo lato aggressivo e a tratti pericoloso.

Tema centrale dell'opera è il racconto della violenza domestica e il titolo, che in italiano viene tradotto con "Siamo noi a dire basta" è un chiaro riferimento all'azione delle donne per porre fine agli abusi subiti. Il romanzo era stato pubblicato nel 2016 ma dal 2020 aveva raggiunto un rinnovato successo, arrivando ad essere uno dei più venduti (oltre 3 milioni di copie) grazie alla fama raggiunta su BookTok.

Blake Lively alla proiezione di "It Ends With Us" nel Regno Unito

La storia vera che ha ispirato il romanzo

La storia raccontata nel libro It Ends With Us è ispirata ad una storia vera: quella dei genitori di Colleen Hoover.

La scrittrice Colleen Hoover

Quando era piccola la scrittrice si è trovata spesso ad assistere alla violenza di suo padre nei confronti della madre. Molte delle scene descritte nel romanzo, infatti, ricalcano quasi esattamente ciò che accadeva nella realtà.