video suggerito

La scaletta del concerto di Renato Zero a Piazza del Plebiscito a Napoli: l’ordine delle canzoni Stasera, 21 giugno 2024 e domani sera, Renato Zero si esibisce dalle 21 in Piazza Plebiscito a Napoli. Qui la scaletta, in cui è presente anche Svegliatevi poeti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Renato Zero, 2024

Stasera, 21 giugno 2024 e domani sera, Renato Zero si esibisce dalle 21 in Piazza Plebiscito a Napoli. Si tratta di due appuntamenti inseriti nella serie di date del tour estivo del cantante romano, partito lo scorso 14 giugno da Bari. Il suo Autoritratto Tour 2024 si allungherò poi a Cagliari, Milano, Torino, Livorno, ma anche Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli e Messina. Un lungo viaggio che terminerà a Roma, il prossimo 10 novembre, quando Renato Zero si esibirà a Palazzo dello Sport, con oltre 30 canzoni, tra cui I migliori anni della nostra vita. Per uno degli artisti più rivoluzionari della musica italiana, icona anche di stile, sarà l'ennesima opportunità di presentare un "nuovo lavoro", proprio Autoritratto da cui è tratto il titolo del tour e in cui è contenuta Quel bellissimo niente, il brano più ascoltato dell'album su Spotify. Qui i brani con cui si esibirà Renato Zero in Piazza Plebiscito a Napoli, già visti nella scaletta del suo concerto all'Arena della Vittoria di Bari.

La scaletta del concerto di Renato Zero a Piazza del Plebiscito

Questa sera, 21 giugno 2024 e domani sera, Renato Zero si esibisce dalle 21 in Piazza Plebiscito a Napoli. Queste due date napoletano, insieme alle precedenti a Bari del 14 e del 16 giugno hanno aperto la lunga stagione dell'Autoritratto tour 2024. I prossimi concerti infatti lo vedranno impegnato con una doppia data a Cagliari, prima di arrivare a Milano, Torino, Livorno e Bologna. Non sono ancora stati resi noti i nomi degli ospiti che lo accompagneranno in concerto in Piazza Plebisicito. Qui i brani con cui si esibirà Renato Zero in Piazza Plebiscito a Napoli, già visti nella scaletta del suo concerto all'Arena della Vittoria di Bari.

La favola mia

Niente trucco stasera

Cercami

L'avventuriero

Morire qui

Magari

Sogni di latta

Spiagge

Resisti

Amico

Inventi

Felici e perdenti

La pace sia con te

Figaro

Svegliatevi poeti

Dimmi chi dorme accanto a me

Emergenza noia

Nei giardini che nessuno sa

Voyeur

Quel bellissimo niente

La ferita

Il grande mare

Rivoluzione

Più su

Cuori liberi

L’eco

Medley Wacciuwari

Vita

Il cielo

I migliori anni della nostra vita