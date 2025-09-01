Musica e Cultura
La scaletta del concerto di Drake all'Unipol Forum di Milano: l'ordine delle canzoni

A cura di Vincenzo Nasto
Questa sera, lunedì 1° settembre 2025, Drake salirà sul palco dell'Unipol Forum di Milano, per la terza di quattro serate in Italia della sua tournée europea $ome $pecial $hows 4 EU, accompagnato da PartyNextDoor. Il concerto è previsto iniziare alle ore 21:00, con apertura dei cancelli già dalle 19:00. Il tour europeo di Drake, cominciato lo scorso 11 luglio al Wireless Festival di Londra, vedrà un'altra data all'Unipol Forum, domani 2 settembre, prima di volare in Francia, dove si esibirà a Parigi all'Accor Arena, prima di arrivare per le ultime 6 date in Germania. Lì, il rapper canadese si esibirà prima a Berlino, alla Uber Arena, poi a Monaco di Babiera il 16 e il 18 settembre, per poi chiudere con gli ultimi 2 appuntamenti di Amburgo del 22 e 23 alla Barclays Arena di Amburgo. Ci sarà l'0ccasione di ascoltare l'ultimo joint album con PartyNextDoor, ma anche Which One, il nuovo singolo con Central Cee, quasi 70 milioni di streaming su Spotify. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Drake, già visti nella scaletta proposta nella data del 30 agosto all'Unipol Forum.

La scaletta del concerto di Drake all'Unipol Forum di Milano il 1° settembre

  • Over My Dead Body
  • Marvins Room
  • Teenage Fever
  • Passionfruit
  • Jungle
  • What Did I Miss?
  • Headlines
  • Know Yourself
  • Nonstop
  • SICKO MODE
  • No Face
  • Circadian Rhythm
  • Laugh Now Cry Later
  • God’s Plan
  • In My Feelings
  • Nice for What
  • Controlla
  • Madiba Riddim
  • Signs
  • Hold On, We’re Going Home
  • One Dance
  • CN Tower (PARTYNEXTDOOR)
  • Die Trying (PARTYNEXTDOOR)
  • Somebody Loves Me (PARTYNEXTDOOR)
  • Come and See Me
  • Girls Want Girls
  • Fancy
  • Love Me
  • Rich Baby Daddy
  • You Broke My Heart
  • Knife Talk
  • Rich Flex
  • IDGAF
  • Hotline Bling
  • NOKIA
  • Yebba’s Heartbreak
