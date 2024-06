video suggerito

La scaletta del concerto di Biagio Antonacci alle Terme di Caracalla di Roma, l’ordine delle canzoni Biagio Antonacci si esibisce stasera, giovedì 13 giugno, sul palco delle Terme di Caracalla di Roma. Qui le canzoni in scaletta, già viste durante gli scorsi concerti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Biagio Antonacci, foto di Roberto Panucci

Oggi, giovedì 13 giugno 2024, Biagio Antonacci arriva a Roma per un doppio appuntamento alle Terme di Caracalla in concerto. L'autore infatti, dopo aver esordito nel suo tour estivo 2024 a Lucca lo scorso 5 giugno, ha dovuto rinviare le due date intermedie al Sferisferio di Macerata, a causa di una gastrointerite. Quindi potrebbe diventare un nuovo inizio la tappa di Roma nel doppio appuntamento del 13 e del 14 giugno. Da Roma a Genova, passando per Roccella Jonica, Pompei, Barletta e Taormina. L'ultima tappa, fatta di 10 concerti in 12 giorni, si terrà a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, dove Antonacci canterà all'Anfiteatro del Vittoriale. Grande attesa sul palco anche per il nuovo album, L'inizio, pubblicato lo scorso 12 gennaio e che contiene alcuni singoli come Sognami, nella nuova versione con Don Joe e Tananai, ma anche Seria e Tridimensionale. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Biagio Antonacci alle Terme di Caracalla di Roma, già visti nella scaletta dei suoi scorsi concerti.

La scaletta con le canzoni del concerto di Biagio Antonacci alle Terme di Caracalla di Roma 2024

Stasera, giovedì 13 giugno, Biagio Antonacci si esibirà dalle 21 alle Terme di Caracalla di Roma, per il primo dei due concerti nella capitale. Qui i brani con cui si potrebbe esibire, già visti nella scaletta dei suoi scorsi concerti.

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so più a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

In Acustico

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Le cose che hai amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris (tra le tue poesie)

Telenovela

Se io, se lei