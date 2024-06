video suggerito

La scalata di Rose Villain: Come un tuono inserita nella Kings World Cup dopo il platino a Radio Sakura Rose Villain, a quasi tre mesi dall’uscita del suo secondo album Radio Sakura, festeggia la certificazione di platino FIMI per il progetto: “Ci ho creduto con ogni atomo del mio essere, ho scritto giorno e notte, ho fatto l’anima a pezzi tipo horcrux e l’ho messa in ogni canzone”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rose Villain, foto di Marcello Dino Junior

Radio Sakura, il secondo album della cantautrice milanese Rose Villain, è stato certificato nelle scorse ore disco di platino da FIMI, dopo aver superato le 50mila unità. Si tratta di un traguardo importante per la cantante, che era riuscita nello stesso scopo anche con l'album d'esordio Radio Gotham, anche se in un processo avvenuto molto più lentamente. È anche questo il risultato di una nuova dimensione raggiunta dalla cantante, soprattutto nel 2024, in cui è riuscita ad allargare la propria fascia di pubblico, inserendo la propria musica in contenitori via via più ampi. Infatti, Radio Sakura, pubblicato lo scorso 8 marzo 2023, ha avuto un processo breve, ma molto intenso. Il primo singolo, Io, me ed altri guai (anch'essa certificato disco di platino FIMI) è stato pubblicato il 6 ottobre, prima di lasciare spazio alla grande campagna sanremese della cantante con Click Boom!. Si è trattata della sua prima apparizione sul palco dell'Ariston di Rose Villain da concorrente (dopo l'apparizione con Rosa Chemical nel 2023 durante la serata Cover con America di Gianna Nannini): il suo brano, Click Boom!, è stato prodotto insieme al producer Andrea Ferrara, aka Sixpm (anche suo compagno nella vita) e Davide Petrella.

Il successo di Click Boom! e Come un tuono con Guè

Il brano, che concluderà la sua corsa al 23° posto, avrà invece il potere di imperversare nelle classifiche EarOne delle rotazioni radiofoniche, ma anche negli ascolti in streaming. Il brano ha conquistato, finora, 47 milioni di stream, dimostrando anche una curiosità maggiore attorno alla musica dell'autrice di Hattori Hanzo, che nelle settimane successive annuncerà proprio Radio Sakura. A trainare, contemporaneamente, la mole di ascolti del progetto non poteva che esserci Come un tuono. Si tratta dell'ultimo singolo estratto di Rose Villain, lo scorso 29 marzo, e che vede la partecipazione di Guè nel brano. Si tratta della canzone che, più di tutti, ha conquistato le classifiche EarOne: ormai da 9 settimane nella chart e dopo aver raggiunto la prima posizione, Come un tuono è ancora presente nella Top 15 nelle rotazioni radiofoniche. Come racconta Federico Pucci, la canzone si avvale di una melodia bachata per sublimare un "momento di estasi edonista in cui la possibilità di un dolore è letteralmente soltanto ipotetica".

Il disco di platino FIMI per Radio Sakura

L'8 marzo 2024 – non una data casuale – viene pubblicato Radio Sakura. Nell'intervista a Fanpage.it, Rose Villain aveva svelato com'era cambiata la sua percezione dopo il Festival di Sanremo: "Devo ammettere che ho veramente poca percezione del mio successo, della mia popolarità: non mi rendo conto di niente. Devo dire che dopo Sanremo mi riconoscono in strada tante più persone, dai bambini agli anziani. L'altro giorno, due signore che avranno avuto 80 anni hanno pronunciato perfettamente il mio nome. Spero che le storie che racconto raggiungeranno tante nuove persone, che avranno voglia di seguire il mio percorso e di sentirsi un po' accudite". L'album, frutto anche dei grandi riflettori posizionati su di esso, legato anche alla presenza di collaborazioni come Madame, Ernia, Bresh, Guè e Thasup, vola già nel weekend d'uscita. Radio Sakura ottiene il secondo posto dietro eternal sunshine, il disco di Ariana Grande, nella classifica degli album più ascoltati in stream nel mondo.

Leggi anche Emma Marrone festeggia i 40 anni e 500 milioni di stream su Spotify

Come un tuono inserito nella playlist della Kings World Cup

La cantante, in un post su Instagram pubblicato nelle scorse ore, ha scritto: "Vorrei dire che non so cos’ho fatto per meritarmelo ma lo so benissimo: ci ho creduto con ogni atomo del mio essere, ho scritto giorno e notte, ho fatto l’anima a pezzi tipo horcrux (oggetti magici presenti nella saga di Harry Potter, ndr) e l’ho messa in ogni canzone. Brava Rose, anche se puoi sempre fare meglio". Rose Villain, nel frattempo, è stata inserita in una delle playlist più ascoltate delle ultime settimane, legato alla Kings World Cup. Infatti, Come un tuono è l'unico brano italiano a far parte della selezione diffusa durante il torneo internazionale della Kings League che si disputa in Messico fino all'8 giugno. La competizione di calcio a 7 viene trasmessa su Twitch e vede rappresentare i colori italiani dagli Stallions, la squadra capitanata da Gianmarco Tocco, su Twitch Blur, e l'ex capitano della Roma Francesco Totti.