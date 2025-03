video suggerito

La riconoscenza di Ultimo verso Fabrizio Moro: "Grazie per quell'opportunità" e ricorda il premio dei genitori Ultimo ha postato una foto con Fabrizio Moro che lo ospitò nel 2017 in un suo cocnerto, dando il la alla carriera dell'autore de I tuoi particolari.

A cura di Redazione Music

Ultimo e Fabrizio Moro (via Instagram)

Ultimo e Fabrizio Moro, di nuovo assieme: la prima volta fu su un palco, in quel lontano 2017, quando l'autore di I tuoi particolari, che era un giovane cantautore ancora senza un pubblico enorme, aprì il concerto del ben più navigato Moro, che l'anno dopo avrebbe vinto il Festival di Sanremo assieme a Ermal Meta con "Non mi avete fatto niente". Sono passati otto anni, un periodo in cui tante cose sono cantate e adesso Ultimo conta il proprio pubblico dal vivo in centinaia di migliaia e gli ascoltatori in decine di milioni, dal momento che è diventato uno dei cantautori italiani più amati e in grado di sold out in tutti gli stadi italiani. Nel 2019 Ultimo avrebbe fatto il suo primo stadio, l'Olimpico, ovviamente, con 60 mila persone, dopo un tour tutto esaurito nei palazzetti. Quello è il punto zero degli stadi del cantautore, da quel momento solo stadi sold out.

La foto di Moro con Ultimo ed Elia

Oggi Ultimo – nome d'arte di Niccolò Moriconi – ha postato sul suo profilo Instagram una foto assieme a Fabrizio Moro, rendendo omaggio al suo fratello maggiore artistico: "È venuto a trovarmi a casa Fabri. Era tanto tempo che non ci vedevamo. Grazie Fab mio Per le tue canzoni e per quell’opportunità di aprire il tuo concerto nel 2017. Lo ripeto sempre ma sento che è giusto farlo. Perché altrimenti come possiamo sentire cosa siamo oggi se non ricordiamo sempre da dove veniamo?". Ultimo, che sta preparando il raduno coi suoi fan, nella periferia romana, insomma, non scorda le radici e da dove viene.

Ultimo e il premio dei genitori

Ma nel carosello di foto che ha fatto, ha anche voluto aggiungere una foto di Moro con Enea, il figlio che ha avuto con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, mentre nella terza c'è la foto di un premio, un finto disco d'oro che gli hanno regalato i genitori in ricordo proprio di quel concerto con Moro: "Nella terza foto c’è il ‘premio' a cui sono più legato. Me lo hanno regalato mamma e papà proprio quel giorno. Non ci dormivo la notte per quel momento! Cantai Giusy e Chiave davanti a quel palazzetto che aspettava te e sul palco avevo la voce rotta e il cuore a duemila. Non posso dimenticarlo mai!!! @fabriziomoropage ad altri mille momenti insieme".