La forza di Sanremo 2024 spinge Mahmood, Geolier, Angelina Mango e Annalisa nella top 100 al mondo Oltre che di Sanremo 2024 Mahmood, Geolier, Angelina Mango e Annalisa sono protagonisti anche delle classifiche streaming globali.

A cura di Francesco Raiola

Mahmood, Geolier, Angelina Mango e Annalisa sono protagonisti della top 100 Global di Spotify. Non è scontato che la musica italiana diventi improvvisamente visibile – con grandi numeri – anche a livello internazionale. Succede con alcuni nomi come Andrea Bocelli, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, i Maneskin, ovviamente, ma anche a progetti come quelli de Il Volo e la musica dance. Pochi nomi, rispetto al potenziale che la musica del nostro Paese ha e alla Storia che si porta appresso, una storia di canzoni che sono diventati standard, da Modugno alle canzoni napoletane. Eppure ci sono momenti che riescono a dare alle canzoni cantate in italiano – spesso i nomi citati cantano in inglese o in spagnolo – una spijta importante.

Negli ultimi anni abbiamo visto come l'Eurovision sia stato fondamentale nello spingere canzoni italiane anche nelle classifiche estere, soprattutto europee, con qualche eccezione, come i Maneskin, diventati un fenomeno globale. Eppure il Festival di Sanremo ormai genera una tale quantità di ascolti e streaming da spingere gli artisti più amati anche nelle zone alte – o comunque in zone interessanti – delle classifiche mondiali di streaming. È successo anche quest'anno con risultati inaspettati: in questo momento, infatti, mentre scriviamo, ci sono due artisti nella top 50 Global di Spotify e altre due artiste nella top 100 a dimostrazione di come Sanremo sia una spinta fondamentale per gli ascolti.

Ieri scrivevamo di come Mahmood sia alla posizione 36 della Top 50 Global di Spotify, con Tuta Gold, anche grazie a una serie di ascolti europei: Mahmood è uno dei nostri artisti più conosciuti e amati all'estero, grazie alle due partecipazioni all'Eurovision e adesso con oltre 11 milioni di stream in pochi giorni raggiunge un'ottima posizione nella classifica, davanti anche a Geolier, che pure è un artista dagli ascolti milionari. Il rapper campano, secondo classificato al festival di Sanremo 2024 con I p' me, tu p' te è alla 44 con 11.3 milioni di ascolti. La vincitrice Angelina Mango, con La noia, occupa la posizione 65, entrando per la prima volta in top 100 con oltre 8 milioni di ascolti, mentre Annalisa con la sua "Sinceramente" è alla posizione 73 e attualmente conta quasi 9 milioni di stream.