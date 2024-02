Mahmood trionfa anche senza vincere Sanremo, per Tuta Gold streaming da capogiro a livello globale Dopo due vittorie consecutive non è entrato nella cinquina finale di Sanremo 2024, ma Mahmood può consolarsi con i numeri streaming della sua Tuta Gold, entrata nella Top 50 Globale di Spotify dove è più in alto persino di Geolier. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Mahmood a Sanremo 2024 (LaPresse)

La terza partecipazione a Sanremo di Mahmood è stata nel segno di Tuta Gold. La canzone non è riuscita a entrare nella cinquina finale, ma all netto del risultato in classifica l'artista sta già iniziando a riscontrare gli effetti di una canzone probabilmente destinata a segnare i prossimi mesi in radio e negli streaming di molti utenti.

I numeri di Tuta Gold

A due giorni dalla fine di Sanremo 2024 c'è già un dato tangibile in riferimento ai dati dello streaming su Spotify, visto che Tuta Gold è entrata nella Top 50 globale delle canzoni più ascoltate al mondo sulla piattaforma. Per Mahmood il 36esimo posto nella chart globale, poche posizioni prima di Geolier con I p' me, tu p' te alla 44esima. Un dato che conferma la risonanza di Mahmood all'estero, vista anche la sua doppia partecipazione a Eurovision degli anni scorsi (con Soldi si classificò secondo, sfiorando la vittoria).

Quello della chart globale non il solo dato interessante di Tuta Gold, che è la seconda canzone più ascoltata in Italia, dietro a Geolier e davanti a La Noia di Angelina Mango, vincitrice a Sanremo. Secondo posto anche nella classifica nazionale in Svizzera e top 200 in diversi paesi tra cui Spagna, Belgio, Lussemburgo, Estonia e Lituania. Complessivamente la canzone sanremese di Mahmood ha registrato oltre 15 milioni di stream global su tutte le piattaforme e oltre 4 milioni di views del video ufficiale.

Mahmood alla terza partecipazione a Sanremo

A due anni dalla vittoria con Brividi in duetto insieme a Blanco, quella di Sanremo 2024 è stata la terza partecipazione del cantante nei concorrenti Big, con un brano scritto insieme a Jacopo Ettorre e Francesco "Katoo" Catitti. Mahmood è il protagonista di una striscia vincente al Festival di Sanremo, dopo aver vinto entrambe le edizioni in cui ha partecipato. Dopo aver conquistato la seconda serata di Sanremo Giovani nel 2o18 con Gioventù Bruciata, ha vinto nel 2019 nella categoria Big con Soldi, prima di bissare il successo nel 2022, questa volta in collaborazione con Blanco.