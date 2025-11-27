La cantante DELAROSA uccisa in una sparatoria a Los Angeles a 22 anni: cosa è successo

Delarosa, via Instagram

Maria De La Rosa, meglio conosciuta come DELAROSA, 22 anni, è stata assassinata lo scorso 23 novembre in un agguato nella zona nord di Los Angeles, nel distretto di Northridge. Secondo le ricostruzioni della polizia di Los Angeles, la cantante latina era in un parcheggio, all'interno di un'auto con altre due persone, quando sarebbe stata avvicinata da tre uomini. Dopo aver minacciato la cantante e le persone che erano con lei, avrebbero sparato alla cantante. Le ferite sono sembrate gravi sin dai primi minuti, e dopo alcune ore dall'arrivo in ospedale, DELAROSA è morta.

DELAROSA assassinata in un parcheggio da tre uomini

Secondo le ricostruzioni della polizia di Los Angeles, come riporta il Los Angeles Times, la sparatoria che ha ucciso DELAROSA sarebbe legata a una degenerazione della rapina, che avrebbe coinvolto, in maniera non fatale, anche gli altri due soggetti in auto. Nel frattempo, anche grazie alle molteplici testimonianze arrivate alla polizia, sono stati già arrestati due dei tre accusati di omicidio, tentata rapina e tentato omicidio. Il primo, Francisco Otilio Gaytan, 27 anni, è stato arrestato poche ore dopo l'omicidio, mentre solo 24 ore dopo è stato arrestato Benny Licon Gomez. Il terzo, ricercato dalle autorità, sarebbe il 21enne Eduardo Lopez. I tre uomini rischiano, se condannati, l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

L'esordio con No me llames e la possibile connessione con le attività criminali di Los Angeles

Nel frattempo, come riportano gli organi di stampa losangelini, ha parlato anche il procuratore distrettuale di Northridge, Nathan Hochman, che ha parlato di "un atto spietato e devastante" e le indagini verteranno anche sulle possibili associazioni con la criminalità organizzata della città. Nel frattempo, Deyanira De La Rosa, madre della 22enne cantante, si è espressa sottolineando l'urgenza dell'intervento della giustizia "affinché nessuna madre debba provare un dolore simile". La cantante, nel suo ultimo post su Instagram, aveva annunciato l'arrivo di nuova musica, dopo l'esordio lo scorso agosto con "No me llames": "Siamo impegnati a cucinare" (che in gergo significa "stiamo lavorando a qualcosa di nuovo").