Kid Yugi annuncia i concerti nei palazzetti nel 2026, al via la vendita dei biglietti: prezzi e dove comprarli

Kid Yugi ha annunciato i concerti che terrà nel 2026: ecco come e quando comprare i biglietti del suo tour.

Kid Yugi in concerto nei Palazzetti

Kid Yugi ha pubblicato il suo ultimo album "Anche gli eroi muoiono" portando tutti i suoi singoli nella top 20 di Spotify e della FIMI. A dimostrazione dell'attesa enorme che c'era per l'uscita dell'ultimo lavoro del rapper pugliese, il quale ha anche annunciato il suo primo tour nei Palazzetti delle principali città italiane, la cui partenza è prevista per il prossimo 27 settembre con una data zero al Palaflorio di Bari. Yugi è uno dei rapper più amati di questi ultimi anni, grazie a successi come "Lilith", "Denaro" ed "Ex Angelo" presenti nel precedente "I nomi del Diavolo", mentre in quest'ultimo progetto hanno superato i 10 milioni di stream canzoni come "Push it" con Anna e "Berserker" che hanno portato l'album in testa alla classifica settimanale, superando Geolier e il suo nuovo "Tutto è possibile".

Quanto costa il biglietto per il tour di Kid Yugi

Mappa del concerto di Kid Yugi a Milano

Ma quanto costano i biglietti per i concerti del rapper? In generale il posto unico in piedi costa 49 euro, poi, a seconda della struttura, cambiano i prezzi degli altri settori. Per esempio, a Padova il PIT costerà 65 euro e il posto unico 49 euro, a Napoli la Tribuna costa 65 e il posto in piedi 49 euro, a Firenze il Primo settore numerato costa 75 euro, il secondo 65 e il terzo 55 e lo stesso vale per Roma, mentre il concerto di Milano è sold out ed è stata aperta la vendita per la seconda data.

Quando e come acquistare i biglietti per i concerti di Kid Yugi

I fan del rapper possono già acquistare i biglietti per il tour. Questi, infatti, sono disponibili su sul sito di Vivo Concerti a partire da oggi giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 17 febbraio alle ore 11:00. L’organizzatore, si legge nella nota stampa, "declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali". Un tour che servirà a celebrare l'album che con oltre 67mila copie vendute in soli sette giorni ha conquistato il record del più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’epoca dello streaming.

Dove si esibirà Kid Yugi

Il cantante, ovviamente, porterà dal vivo le sue più grandi hit che hanno permesso di diventare uno degli esponenti più importanti della scena rap italiana, sia da solista che grazie ai numerosi featuring di questi anni. Il tour, quindi, che partirà da Bari, nei giorni successivi proseguirà mercoledì 30 settembre alla Fiera di Padova, martedì 6 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 8 e 9 ottobre all’Unipol Forum di Milano, martedì 13 ottobre al Palapartenope di Napoli, per poi concludersi giovedì 15 ottobre al Mandela Forum di Firenze.