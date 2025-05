Jukebox – La notte delle hit: Antonella Clerici conduce lo show con le leggende della musica dagli anni ’70 ai 2000

video suggerito

Fanpage.it è in grado di anticipare il cast di un grande viaggio musicale attraverso i decenni che hanno fatto la storia della musica pop. Teatro dell'evento è l'Inalpi Arena di Torino con la conduzione di Antonella Clerici. "Jukebox – La notte delle hit" è una macchina del tempo sonora che suonerà il 12 e 13 settembre, con due serate evento che riuniranno sul palco gli interpreti originali dei più grandi successi dagli anni '70 fino ai 2000. Le telecamere di Rai1 saranno presenti per registrare lo show che sarà poi trasmesso nella prossima stagione.

Il cast si arricchisce: oltre venti leggende sul palco

Dopo i primi sei nomi già annunciati, il cast dell'evento si arricchisce ulteriormente con l'aggiunta di artisti che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale. A Fanpage.it possiamo anticipare: i Boney M. con Maizie Williams porteranno il loro indimenticabile sound disco che ha dominato le classifiche con hit come "Daddy Cool". Le Vibrazioni, una delle band più longeve del panorama italiano, faranno rivivere l'emozione di "Dedicato a te" che nei primi anni 2000 vendette oltre trecentomila copie.

Il programma include anche Jenny from Ace of Base, gruppo svedese spesso paragonato agli Abba per popolarità, che negli anni '90 conquistò il pubblico con "All that she wants". E ancora Alexia, voce italiana diventata fenomeno mondiale della dance con oltre cinque milioni di dischi venduti, e i Cutting Crew con il loro immortale "(I Just) Died in Your Arms". A completare questa nuova tranche di annunci ci sono gli Zero Assoluto, il duo formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci che ha segnato l'inizio degli anni 2000 con brani come "Semplicemente" e "Svegliarsi la mattina".

Le superstar già annunciate

Il festival nostalgico poteva già contare su nomi di primo piano come gli Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay con lo special guest Greg Moore, pronti a far ballare il pubblico con l'intramontabile "September", e i Gipsy Kings by Diego Baliardo con i loro ritmi travolgenti di "Bamboléo" e "Volare".

Michael Sembello porterà sul palco "Maniac", colonna sonora del cult "Flashdance", mentre i Nomadi celebreranno oltre sessant'anni di carriera con l'immancabile "Io Vagabondo". Completano il cast già annunciato in precedenza Donatella Rettore, con il suo stile provocatorio e brani come "Kobra", e i Gemelli Diversi con i successi "Mary" e "Un attimo ancora".