Jonathan Bazzi: “Ho cambiato i pronomi su Instagram, che liberazione aver scritto they/them” Jonathan Bazzi, scrittore e autore del romanzo “Febbre”, nonché sostenitore della lotta di genere ha comunicato sui social di aver cambiato il suo pronome di riferimento, utilizzando il “they/them” al posto di “lui”, connotato quindi come maschile. “Mi sono preso un po’ di tempo, ci ho pensato e ripensato, ero indeciso e un po’ intimorito, poi ho premuto salva. E adesso posso dirlo: quanto spazio, quanta aria” ha scritto il 36enne in un lungo post su Instagram dove ha spiegato i motivi della sua scelta.

A cura di Redazione Cultura

Jonatah Bazzi è uno dei giovani scrittori e autori italiani più apprezzati degli ultimi anni. Tra i finalisti del Premio Strega nel 2020 con il suo romanzo "Febbre", è riuscito a raccontare attraverso una storia autobiografica la sofferenza, la lotta e la difficoltà di capire, finalmente, chi essere nel mondo accettando dolori fisici e non, incongruenze e fragilità. Le sue collaborazioni con varie testate e la sua lotta per le tematiche di genere, lo hanno reso una delle voci più interessanti e forti nell'ambiente culturale degli ultimi anni. Ragion per cui, non solo per la sua storia personale, quanto per il suo costante attivismo e la sua attenzione verso certe tematiche, il suo annuncio di aver cambiato il suo pronome su Instagram da "lui" a "they/them", ha rappresentato una vera e propria fonte di liberazione.

La decisione e la spiegazione dei motivi su Instagram

Un lungo ed intenso post, nel quale Jonathan Bazzi spiega i motivi di questa scelta, sottolineando come non si tratti di una moda (non pochi sono i personaggi famosi che hanno messo in pratica questa decisione, vedi Demi Lovato), ma di una necessità. Il 36enne, quindi, racconta cosa si celi dietro la sensazione di non sentirsi e non identificarsi nelle "categorie", già imposte dalla società, come la divisione in uomini e donne, maschi e femmine:

Oggi ho cambiato i pronomi qua sulla bio di Instagram. E proprio perché so che per qualcuno è ancora tanto difficile capirne il senso, vorrei condividere l’effetto di liberazione e apertura che ho provato dopo averlo fatto. Mi sono preso un po’ di tempo, ci ho pensato e ripensato, ero indeciso e un po’ intimorito, poi ho premuto salva. E adesso posso dirlo: quanto spazio, quanta aria c’è nell’aver messo they/them (che non è “loro”, come qualcuno dice, ma potrebbe piuttosto essere tradotto con “ləi”). Sarà che ogni volta che assumo, prendo una posizione, mi colloco, in qualsivoglia ambito o campo, sento il bisogno di fiondarmi dall’altra parte, ma davvero per un momento con quelle due parole nella carta di identità virtuale è come se il cielo si fosse aperto un poco di più. Quei pronomi onorano semplicemente un dato di fatto, che non è una posizione ideologica, un gioco, una moda: è un modo di essere, un destino. È la nostra storia. È il fatto di non sentirsi, non essersi mai sentiti, esauriti, racchiusi in un genere o dall’altro.

Come a voler anticipare le obiezioni a questo cambiamento formale, ma che corrisponde ad una presa di coscienza maturata nel tempo, Bazzi nota come lui stesso si sia riferito a sé usando il maschile nello scrivere questo post, sottolineando anche la necessità di doversi disabituare ad un qualcosa che è sempre stato automatico, anche nel linguaggio sia scritto che parlato: