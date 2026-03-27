Incidente d’auto per Aka7even, l’annuncio di LDA: “È molto scosso, ma niente allarmismi”

Paura per Luca Marzano, in arte Aka7even. Il cantante è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli ha impedito di partecipare a un evento programmato con i fan. L’amico e collega LDA ha spiegato la situazione dal palco: “Sta bene, ma è rimasto traumatizzato”.

Un pomeriggio di festa trasformato in apprensione per i fan di Aka7even e LDA. I due artisti, reduci dal successo di Sanremo 2026 con il brano "Poesie Clandestine", erano attesi ieri, 26 marzo, presso il centro commerciale "Centro d'Abruzzo" di Chieti per un incontro con il pubblico. Tuttavia, Aka7even non si è presentato, lasciando il solo Luca D'Alessio a gestire l'evento e a spiegare i motivi di un'assenza così improvvisa: "Ha avuto un incidente".

Le parole di LDA: "Giusto che sappiate la verità"

Salito sul palco davanti a decine di persone arrivate anche da lontano, LDA ha voluto giocare a carte scoperte per evitare il diffondersi di notizie false o esagerate. "Le bugie non le voglio dire, è giusto che tutti sappiano la verità" ha esordito il figlio di Gigi D'Alessio, confermando che il collega è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico proprio poche ore prima dell'instore.

D'Alessio ha poi rassicurato tutti sulle condizioni fisiche dell'amico: "Luca sta benissimo, ma era veramente tanto scosso. È rimasto traumatizzato da quello che è successo". Secondo quanto ricostruito, Aka7even si trovava alla guida della sua auto quando è avvenuto l'impatto con un motorino. Ad avere la peggio sarebbe stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, un dettaglio che avrebbe profondamente colpito emotivamente il cantante campano, rendendogli impossibile presenziare all'appuntamento con i fan.

Il messaggio di Aka7even e la scelta di LDA

Nonostante lo shock, LDA ha deciso di onorare l'impegno per rispetto verso chi aveva speso tempo e soldi per raggiungerli: "Per professionalità e giustizia sono venuto io, firmerò e farò foto con tutti". Poco dopo sono arrivate anche le scuse ufficiali di Aka7even tramite una storia su Instagram. Il cantante ha parlato di "cause di forza maggiore", confermando il suo dispiacere per l'assenza: "Sarò lì con il cuore, con tutto il mio affetto. Ci rifaremo presto".

Al momento, lo staff dell'artista non ha rilasciato ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro o sulle condizioni della persona ferita, ma l'invito di LDA resta chiaro: evitare allarmismi inutili, poiché le condizioni di salute di Luca Marzano non destano preoccupazione.