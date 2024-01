Il viaggio di Ghali a Sanremo 2024 comincia da Napoli: la passeggiata con l’alieno per Casa Mia Ghali ha presentato la canzone del prossimo Festival di Sanremo 2024 Casa mia con una passeggiata a Napoli in compagnia di un “alieno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ghali sarà tra i protagonisti del prossimo festival di Sanremo con la canzone Casa mia, che gli permetterà di calcare per la prima volta, in gara, il palco dell'Ariston. Il rapper milanese ha scelto uno dei palchi più iconici della musica italiana per tornare a mostrarsi a un pubblico più ampio a livello nazionale e non solo. Nei giorni scorsi infatti, Ghali aveva postato sulle sue pagine social alcune conversazioni Whatsapp in cui parlava di rivelazioni sulla Terra e sul suo futuro e oggi il cantante è apparso nelle strade di Napoli mostrando l'alieno con cui ha intrattenuto questo dialogo. L'alieno è quello che probabilmente è protagonista anche della sua canzone sanremese.

In Casa mia, infatti, Ghali instaura un dialogo con una seconda persona che, evidentemente, è l'alieno con cui ha costruito questa conversazione. Nel brano, infatti, Ghali parla di un'astronave e chiede a questo essere quanto resta e quando parte, ma soprattutto affronta il tema della casa, : "Casa mia, Casa tua, che differenza c'è? Non c'è" dice, affrontando un tema che gli è molto caro, ovvero quella dell'abbattimento delle barriere e dei confini tra i Paesi e i popoli, in quello che è uno dei pochi brani presentati dai 30 Big di Sanremo a tentare anche un approccio più politico. Ghali è stato avvistato nella zona Chiaia in compagnia di un pupazzo che potrebbe essere proprio l'alieno con cui intratteneva quelle conversazioni.

Fanpage.it ha ottenuto un video che mostra il rapper in giro per la città partenopea, passeggiando tra la folla e lanciando così proprio la canzone festivaliera. Per Ghali non è la prima volta in assoluto al festival, anzi. Il cantante era stato già all'Ariston come ospite nel 2020 per presentare DNA e esibendosi in un medley che prevedeva anche "Good Times" oltre ad alcuni tra i suoi brani più iconici: l'esibizione fece scalpore per una finta caduta del rapper dalle famigerate scale. Nelle scorse settimane Ghali ha pubblicato il mixtape PIZZA KEBAB VOL.1 – in cui era presente anche la canzone Tanti soldi col feat di Geolier e sample di Mina – pubblicato l’1 dicembre 2023 che ha segnato un ritorno ​alle radici, rivisitando la musica trap.