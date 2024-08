video suggerito

Il significato delle nuove opere di Banksy sono come "i Pokémon nella vita reale" secondo gli studiosi Nuove teorie sul significato dell'ultima serie di lavori di Banksy che sono apparsi in tutta Londra. Secondo gli esperti studiosi della sua opera si tratterebbe di una sorta di gioco in stile Pokémon ma nella vita reale.

Banksy ha completato la sua nuova serie di opere con un iconico gorilla che apre le serrande del London Zoo per far uscire tutti gli animali. Le nuove opere comparse all'inizio del mese di agosto a Londra potrebbero avere a che fare con una sorta di gioco di ruolo in stile Pokémon. È quanto affermato dalla dottoressa Isobel Harbison, docente di critica della Goldsmith University: "Più che affermazioni politiche, sembra che Banksy questa volta stia facendo qualcosa tipo Pokémon nella vita reale".

Il significato delle nuove opere di Banksy

La capra sullo stipite di un muro, due elefanti che spuntano dalle finestre in una casa nel quartiere Chelsea, tre scimmie che dondolano sul Brick Lane, un lupo solitario che ulula sopra un'antenna satellitare a Rye Lane, i pellicani che rubano pesci dall'insegna di una pescheria a Walthamstow, un gatto nero su un cartellone pubblicitario abbandonato, il rinoceronte che monta un'auto, i piranha nelle finestre di un box della City of London Police e, infine, il gorilla che libera gli animali del London Zoo.

Tutti gli studiosi sono concordi col fatto che il gorilla al London Zoo è probabilmente il pezzo che conclude l'opera: "Liberare gli animali nella cattività dell'urbanizzazione selvaggia è una proposta più articolata. Sembra una resa dei conti con la nostra relazione con l'ambiente, il modo in cui abbiamo influenzato negativamente il mondo naturale e le sue varie specie".

"Banksy ha 50 anni, un'età nella quale un artista scava dentro di sé"

Paul Gough, esperto di Banksy e professore e rettore alla Arts University Bournemouth, ritiene che Banksy potrebbe aver cambiato marcia: "Sta attraversando una crisi di identità, sta cercando di rimanere rilevante in un mondo che cambia sempre più rapidamente". E ancora: "Ha 50 anni, ora, è un'età nella quale un artista scava dentro di sé e decide chi essere, per cosa sta facendo quello che fa, a chi sta parlando. In qualsiasi individuo c'è questo tipo di introspezione e riflessione.