La disabilità del figlio e la demenza senile della moglie: cosa sappiamo sull'omicidio-suicidio di Modena A 83 anni ha ucciso la moglie di 76 e il figlio di 50 anni: dopo aver avvelenato i familiari, un 83enne si è tolto la vita a Modena. Secondo quanto emerso, l'uomo era stanco delle difficoltà imposte dalle condizioni di salute della moglie, che soffriva da qualche tempo di demenza senile, e del figlio costretto in carrozzina.

A cura di Gabriella Mazzeo

Prima di uccidersi nella sua casa di Marzaglia (Modena), l'83enne Carlo ha ucciso la moglie 76enne Claudia e il figlio Stefano, di 50 anni. Secondo quanto emerso, lo ha fatto somministrando loro del veleno.

L'83enne era stanco delle difficoltà quotidiane imposte dalla disabilità del figlio in carrozzina e dalla recente malattia della moglie, impossibilitata a prendersi cura di Stefano come prima. Così, intorno alle 9.30 di ieri mattina, uno dei fratelli dell'omicida ha bussato alla porta della famiglia e ha poi fatto irruzione in casa, allarmato dalla mancata risposta del nipote e dei genitori. Appena entrato si è trovato davanti il corpo senza vita dell'autotrasportatore 83enne in pensione e in camera da letto quelli della moglie e del figlio.

L'uomo ha dato subito l'allarme e sul posto sono arrivati carabinieri e soccorsi. Per i tre familiari non vi è stato purtroppo nulla da fare. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. A renderla più concreta anche le testimonianze di coloro che li conoscevano: la donna aveva infatti iniziato a frequentare un centro di assistenza diurno per persone malate.

La famiglia era molto nota nella piccola frazione alle porte di Modena: la 76enne aveva infatti gestito il forno del paese fino alla pensione. L'83enne sarebbe "crollato sotto il peso delle difficoltà e del dolore" a detta del fratello dell'anziana uccisa che in mattinata ha saputo della tragedia. "Quando ha scoperto la malattia del figlio – ha ricordato l'uomo – si è chiusa a riccio e non ha mai voluto parlarne con noi fratelli. Ci vedevamo un paio di volte al mese, ma conoscevo bene il suo dolore, soprattutto negli ultimi anni, quando anche la demenza senile si è accanita contro di lei".

Ulteriori informazioni sulle dinamiche dell'omicidio-suicidio saranno disponibili con il prosieguo delle indagini, ancora nelle loro fasi iniziali.