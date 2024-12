video suggerito

Il rapper OG Maco in ospedale, ipotesi di tentato suicidio: "È in condizioni critiche, continua a combattere" Il rapper OG Maco è ricoverato in ospedale in condizioni critiche, avrebbe tentato il suicidio. In una nota condivisa sul suo account ufficiale si legge: "Sta ricevendo le migliori cure possibili e restiamo fiduciosi mentre continua a combattere".

OG Maco, rapper americano il cui vero nome è Benedict Chiajulam Ihesiba Jr, avrebbe tentato il suicidio. Sul profilo ufficiale dell'artista si legge che "è in condizioni critiche, ma stabili". Al momento è ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per una ferita da arma da fuoco, forse alla testa.

Le condizioni di salute di OG Maco

"Vogliamo informare i fan, gli amici e i sostenitori di OG Maco che al momento è in condizioni critiche ma stabili. Sta ricevendo le migliori cure possibili e restiamo fiduciosi mentre continua a combattere" inizia così il messaggio apparso sull'account ufficiale del rapper. Nella nota si fa sapere che tutti gli aggiornamenti sullo stato di salute dell'artista arriveranno esclusivamente tramite il canale ufficiale, una precisazione che arriva dopo che sul web era iniziata a circolare la notizia della sua morte.

OG Maco in ospedale, avrebbe tentato il suicidio

OG Maco, che raggiunse il successo grazie al brano U Guessed It di dieci anni fa, è stato ritrovato privo di sensi e con una ferita da arma da fuoco – probabilmente alla testa – nella sua abitazione. Ad allertare le forze dell'ordine, un vicino che ha sentito uno sparo proveniente dalla casa del rapper. Né la polizia, né la famigli ha confermato che si tratti di suicidio ma l'ipotesi si è fatta strada dopo le dichiarazioni del suo manager Poppa Perc al sito All Hip Hop: "Quando l’ho visto, ho pensato che fosse morto. Stavamo per pubblicare nuova musica con un nuovo alias. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere". La hit che gli permise di raggiungere grande popolarità presentava un remix con 2 Chainz ed entrò nella Billboard Hot 100. Il musicista ha collaborato con diversi artisti nel corso degli anni, arrivando a firmare con la Quality Control Music, la stessa etichetta di Migos e Lil Yachty.