Il MInistro della Cultura Alessandro Giuli sosterrà l'ultimo esame prima della Laurea in Filosofia Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sosterrà l'ultimo esame che gli serve prima di poter discutere la tesi di Laurea in Filosofia e laurearsi.

A cura di Francesco Raiola

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli (Foto Alessandro Garofalo /LaPresse)

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sosterrà l'ultimo esame per conseguire la laurea in Filosofia lunedì prossimo. Lo ha detto al Foglio il professor Gaetano Lettieri, direttore del dipartimento di Storia e antropologia delle religioni e professore ordinario di Storia del cristianesimo e delle chiese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma, ovvero il docente con cui il Ministro dovrebbe sostenere l'esame. Nelle ore immediatamente successive alla sua nomina come successore di Gennaro Sangiuliano, dimissionario a seguito del caso Boccia che lo ha visto protagonista nelle settimane scorse, Giuli, che fino a quel momento era alla direzione del MAXXi di Roma, era stato vittima di polemiche proprio sulla mancanza della Laurea.

Perché Giuli non aveva conseguito la Laurea

Sui social, infatti, erano emerse alcune critiche sul fatto che il Ministro della Cultura potesse non aver conseguito la Laurea e poco importava che Giuli avesse praticamente terminato il percorso di studi, interrompendolo a un esame dalla fine e la discussione della tesi, per intraprendere il percorso da giornalista proprio al Foglio. Si era scatenata una polemica sull'opportunità che chi guidasse quel Dicastero potesse non aver terminato il percorso completo di studi, sebbene in passato era già successo. Sia WalterVeltroni che Francesco Rutelli, infatti non avevano conseguito la laurea quando erano stati nominati Ministri, benché l'ex Sindaco di Roma l'avesse, infine, presa nel 2017.

Quale esame dovrà sostenere il Ministro Giuli

Stando a quanto riporta Il Foglio, quindi, l'esame del Ministro Giuli sarà sulla teoria delle dottrine teologiche, in quanto ultimo del corso di studi, sarà propedeutico, se superato, al conseguimento della laurea che dovrebbe avvenire a gennaio. Per adesso Giuli ha preferito non lasciare alcun tipo di commento se non confermando la notizia al quotidiano: contattato, infatti ha dichiarato che "preferisce confermare senza commentare". Questa Laurea, quindi, potrà fine almeno a una delle polemiche che hanno segnato il cammino iniziale di Giuli che era stato contestato anche per la sua appartenenza al movimento di estrema destra Meridiano Zero e che in questi giorni ha dovuto gestire il G7 dei Ministri della Cultura a Napoli.