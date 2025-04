La laurea della ministra Calderone, tra esami domenicali e un fascicolo in procura: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

video suggerito

La vicenda al centro della puntata di oggi è quella della laurea alla Link Campus University della ministra del Lavoro, Marina Calderone. Una storia sollevata da un’inchiesta del Fatto Quotidiano a cui poi si è aggiunto un esposto di un professore di Brescia. E proprio questo esposto avrebbe spinto la procura di Roma ad aprire un fascicolo, che però al momento non prevede né ipotesi di reato né indagati.

Le cose che non tornano sono diverse, dagli esami dati la domenica all'assenza del suo diploma di laurea triennale nell'Anagrafe degli studenti del ministero dell’istruzione, l’unico ente che attesta il valore legale dei titoli universitari. La ministra aveva risposto ad alcun domande durante un question time, ma la sua ricostruzione dei fatti non è bastata all'opposizione.

E intanto per l’ennesima volta c’è un membro del governo, uno dei fedelissimi di Giorgia Meloni, che mette in difficoltà la premier. Dopo la condanna del sottosegretario Delmastro per il caso Cospito, le dimissioni di Sgarbi per la vicenda dei quadri rubati e quelle di Sangiuliano per quella di Maria Rosaria Boccia; e ancora dopo i processi della ministra Santanchè, o i litigi del ministro Nordio con la Corte Penale internazionale; dopo le continue gaffe del ministro Lollobrigida, è chiaro che la classe dirigente di questa maggioranaza qualche problemino ce l’ha.

