Il referendum è un flop, tra il boicottaggio e una sconfitta annunciata delle opposizioni: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Non è una notizia che ci stupisce, e forse pure questo è molto grave. L’affluenza non ha superato il 30% e il quorum è rimasto molto lontano dall’essere raggiunto. Dei referendum sul lavoro e sulla cittadinanza, quindi, non se ne farà proprio nulla. La battaglia non è stata tra il sì e il no, è stata tra chi nelle ultime 48 ore si è recato ai seggi per esercitare un proprio diritto democratico – e dovere, lo ricordiamo -, e chi invece ha preferito astenersi, per una qualche ragione o semplicemente per disinteresse.

Già ieri sera, al termine della prima giornata di votazioni, era chiaro che per il quorum sarebbe servito un miracolo. Miracolo che ovviamente non c’è stato. L’affluenza definitiva si è fermata al 30%, il che significa che indipendentemente da quante persone hanno votato sì e quante persone hanno votato no, il referendum non sarà valido. Oggi quindi viene da chiedersi se politicizzare in questo modo il voto abbia funzionato.

