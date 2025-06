Cosa sappiamo finora del terribile incidente aereo avvenuto in India: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

video suggerito

Un aereo della compagnia indiana Air India, con oltre 200 persone a bordo, si è schiantato poco dopo essere decollato dall’aeroporto di Ahmedabad, nell’area nord occidentale del Paese. L’incidente è avvenuto letteralmente pochi minuti dopo il decollo, quando il Boeing 787 si è schiantato su un’area residenziale. Si trattava del volo AI171 ed era diretto a Londra: a bordo precisamente c’erano 242 persone. E almeno due persone, non si sa come, sarebbero riuscite a sopravvivere.

Ma che cosa sappiamo quindi di questo incidente?

Le dinamiche sono ancora da chiarire, non sappiamo cosa sia successo e che cosa abbia portato l’aereo a schiantarsi. In queste ore la concentrazione è tutta sulle persone, sui feriti e sul recupero dei corpi. Dei feriti ci sono, sono stati soccorsi e portati in ospedale. Si tratterebbe per lo più di delle persone che erano a terra, nella zona in cui l’aereo si è schiantato. Ma ci sarebbero anche almeno due superstiti a bordo del volo. Se in un primo momento la polizia aveva detto che fossero morti tutti i 242 tra passeggeri ed equipaggio, poi è arrivata la notizia che ha davvero l’aspetto di un miracolo. “Abbiamo trovato un sopravvissuto nel posto 11A. Un altro è stato trovato in ospedale ed è in cura”, ha detto il commissario della polizia locale. Tutto è ancora in divenire, comunque.

Secondo Flight Radar, il sito web che monitora i voli, l’ultimo segnale dal volo AI171 sarebbe stato ricevuto pochi secondi dopo il decollo, quando l’aereo ha raggiunto circa i 190 metri. Sui social circolano alcuni video che hanno catturato il momento dello schianto. Si vede l’aereo salire di pochissimo, per poi cadere e prendere fuoco in un’area estremamente residenziale. In mezzo alle case. Secondo quanto ha riferito un funzionario della polizia locale impegnato nei soccorsi, avrebbe centrato in pieno un dormitorio di medici.

