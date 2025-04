video suggerito

L'esposto del docente contro la laurea della ministra Calderone: il caso finisce in Procura Un docente universitario ha presentato un esposto presso la Procura di Roma sulla laurea della ministra Calderone, in cui chiede ai pm di accertare l'eventuali irregolarità nel conseguimento del titolo di studio alla Link University e se si possano configurare ipotesi di reato.

A cura di Giulia Casula

Il caso della laurea della ministra Calderone finisce davanti ai pm. Un docente universitario ha presentato un esposto sul titolo di studio alla Link University, in cui mette in fila cosa non torna nel giallo su esami, voti e tempistiche legate al corso di studio della ministra.

A raccontarlo per primo è ancora una volta il Fatto quotidiano. Secondo quanto viene riportato, l'esposto sarebbe stato depositato presso la Procura di Roma dal professor Saverio Regasto, docente ordinario di diritto pubblico comparato all’università di Brescia. Questi ha chiesto ai pm di indagare sulla laurea lampo della ministra e accertare se si possano configurare eventuali ipotesi di reato.

Nelle tre pagine di esposto vengono elencate le presunte irregolarità nella vicenda emerse dalle inchieste giornalistiche, che avevano portato la stessa Calderone a intervenire. Ci sono gli esami di domenica e quelli sostenuti in un solo giorno, i dubbi la media (circa 26) e il voto finale di Laurea, l'incongruenza nei tempi tra l'iscrizione alla triennale (di cui non vi è traccia nell'Anagrafe nazionale dei laureati del ministero dell'Istruzione) e la magistrale. Ma anche la coincidenza tra gli anni in cui la ministra era studentessa e quelli in cui insegnava come docente di Relazioni industriali presso la stessa università.

A non essere ancora chiarito, inoltre, è il giallo delle rette non pagate e in generale restano molti punti oscuri sul periodo in cui Calderone ha frequentato la Link. Periodo in cui, peraltro, il marito della ministra Rosario De Luca avrebbe fatto parte del consiglio d'amministrazione di quell'ateneo.

In Aula durante il question time la ministra aveva respinto le accuse sul suo percorso accademico, definendo le critiche come pretestuose e basate su informazioni distorte. Calderone aveva poi ribadito la piena legittimità dei suoi titoli di studio ed escluso qualsiasi conflitto di interesse rispetto al ruolo ricoperto dal marito, denunciando una presunta attività di "dossieraggio" da parte della stampa "finalizzata a screditarla".

Per il momento, dal ministero dell'Istruzione, così pure da quelli dell'Università e del Lavoro (quest'ultimo guidato dalla stessa Calderone) nessuna replica. Nel frattempo, alcuni ex rettori e docenti avrebbero confermato il sistema di "lauree facili" per cui l'università è finita sotto indagine. Comunque, ora che l'esposto è stato depositato, spetterà ai pm a valutare se procedere o meno con le indagini.