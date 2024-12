video suggerito

Il caso Liam Payne, c'è un testimone che racconta la caduta: "È morto sul colpo" In un documentario prodotto da Tmz nuovi dettagli sulla morte di Liam Payne: un testimone oculare racconta la caduta. "Per me è morto sul colpo", ha detto, "sono ancora sconvolto".

Il tragico destino di Liam Payne, caduto dal balcone del CasaSur Palermo Hotel a Buenos Aires, è stato osservato da un testimone diretto, Bret Watson, che si trovava in città per celebrare il suo matrimonio. Bret, ospite dell’hotel insieme alla sua wedding planner, ha assistito alla scena dalla finestra della sua stanza al primo piano, rimanendo sconvolto da quanto visto. Si tratta di anticipazioni fornite da TMZ e dal suo documentario dal titolo "TMZ Presents: Liam Payne: Who's to Blame?", in onda su Fox.

La testimonianza shock

“Ho riconosciuto immediatamente Liam,” ha dichiarato Bret Waston e ha aggiunto che secondo lui il cantante è morto sul colpo. Ma è stato il suono dell’impatto, più della caduta, a perseguitarlo nei giorni successivi: "Non sono riuscito a dormire per giorni, sono ancora sconvolto". Secondo il racconto di Bret e di altri testimoni presenti all’hotel, la giornata di Liam è stata segnata da comportamenti strani e in continuo stato di alterazione. Diversi ospiti lo hanno visto consumare alcol e droghe, con un crescendo che ha raggiunto il culmine quando il personale dell’hotel è stato costretto a trasportarlo nella sua stanza, sorreggendolo per braccia e gambe. Tuttavia, dopo averlo lasciato solo, è avvenuta la tragedia: una caduta fatale dal balcone.

Roger Nores è l'amico sotto accusa

Roger Nores, amico intimo di Liam, ha dichiarato che quando lo ha lasciato circa un'ora prima della caduta, Liam sembrava in buone condizioni, seppur leggermente alticcio. Nores ha visitato il cantante tre volte nel corso della giornata e insiste sul fatto che al momento del loro ultimo incontro, l’artista fosse di buon umore. Le autorità, tuttavia, dipingono un quadro ben diverso. Tmz cita documenti ufficiali dei quali risulta in possesso spiegando che Liam era alla ricerca di cocaina fin dalle prime ore del giorno, che ha mandato un messaggio a Nores per richiedere 6 grammi di droga. La presenza di sostanze illegali nella stanza di Liam è confermata anche da Paiz, il cameriere che in un primo momento è risultato sospettato di aver fornito la droga.