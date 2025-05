I The Kolors suonano a sorpresa ad alcuni matrimoni, l’idea per un nuovo video stile Maroon 5

video suggerito

I The Kolors si sono esibiti a sorpresa in alcuni matrimoni a Napoli e provincia, e i filmati faranno parte, probabilmente, del video del loro prossimo singolo estivo.

I Kolors ai matrimoni

I The Kolors hanno suonato ad alcuni matrimoni a Napoli, probabilmente per il video di una nuova canzone. La band capitanata da Stash, infatti, ha sperimentato un percorso che ancora oggi permette a tantissimi cantanti di farsi una carriera e sostentarsi, e che in passato hanno attraversato anche artisti famosi, uno su tutti Gigi D'Alessio che non ha mai nascosto che proprio da quegli eventi ha cominciato a guadagnare i primi soldi. nella giornata di sabato, quindi, i The Kolors, una delle band più amate di questi ultimi anni, protagonisti dell'ultimo Sanremo con Tu con chi fai l'amore, infatti, sono apparsi "a sorpresa" durante i festeggiamenti di novelli sposi.

Il video nato dai matrimoni napoletani

In alcuni video che sono stati postati sui social, infatti, si vedeva un cubo di tela bianco che nascondeva proprio la band, e al disvelamento i Kolors cominciavano a suonare una canzone inedita. La band ha suonato a diversi matrimoni nella stessa giornata (come succede a chi fa questo di mestiere), ma la sorpresa è doppia, visto che Stash e compagni non hanno suonato le proprie hit, bensì una canzone inedita che evidentemente sarà il prossimo singolo estivo della band, che gode ancora del successo della canzone sanremese e che nelle scorse settimane ha portato le proprie hit (come Italodisco e Un ragazzo una ragazza) anche all'estero.

Il testo della nuova canzone

Questa idea, evidentemente, sta dietro al nuovo video della canzone visto che, nelle immagini girate dai fan e che ha ottenuto anche Fanpage si vede una troupe che è impegnata proprio nella realizzazione di un videoclip. L'idea ricorda in qualche modo il video di Sugar dei Maroon 5, in cui la band americana appariva a sorpresa ad alcuni matrimoni, ed è lo stesso Stash a scherzarci sui social, con un finto messaggio proprio con la band americana. Nel video si sente questa nuova canzone che nei primi versi fa così: "Pronto, come va? La voce tua mi manca, lo so che ho sbagliato ma chi è che non sbaglia, tutto bene ma, ho in testa una domanda, non mi puoi lasciare il cielo in una stanza".