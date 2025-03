I Negramaro celebrano i 20 anni di Mentre tutto scorre nel posto in cui è nata: ecco dove

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Negramaro, 2025

Per celebrare i 20 anni di Mentre tutto scorre, i Negramaro hanno deciso di fare una sorpresa ai fan, esibendosi in un tram a Milano. Infatti, dopo pochi minuti, il frontman Giuliano Sangiorgi, quasi ricoperto dalle telecamere dei cellulari, si è esibito con il brano, ma anche con Solo 3 minuti. Nel post su Instagram della band, è comparso anche un messaggio per una delle canzoniche ha cambiato la storia del gruppo, presentato al Festival di Sanremo 2005 e che diventerà anche il titolo del loro terzo album in studio, dopo l'omonimo Negramaro e 000577: "20 anni fa usciva “Mentre tutto scorre”, una canzone e un album a cui siamo profondamente legati. È il nostro passato, presente e futuro. Su questo tram a Milano, il numero 16, è nato questo brano e non potevamo non tornare dove tutto è iniziato".

La canzone è comparsa anche sui canali social di ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. Una sorta di deja-vu per il cantante, che solo lo scorso anno ha vissuto il ritorno sulle grandi scene, anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con Ricominciamo tutto e la successiva pubblicazione dell'album Free Love, lo scorso 22 novembre. Nel progetto è possibile trovare anche la collaborazioen con Elisa e Jovanotti in Diamanti e Fino al giorno nuovo con Fabri Fibra. La copertina dell'album presenta l’opera Narciso realizzata dall'artista e scultore italiano Jago. L'uscita del nuovo album è stata preceduta da un tour negli stadi per la band, che ha conquistato prima il Diego Armando Maradona di Napoli, poi Udine e infine il 22 giugno il San Siro di Milano.

@sugarmusicofficial Giuliano Sangiorgi con “Solo 3 min” oggi sul Tram 16 a Milano per festeggiare i 20 anni dall’uscita di “Mentre tutto scorre”, l’album rivelazione dei @Negramaro. Lì è nato il brano che ha dato il nome al disco 🤍 #negramaro ♬ suono originale – SugarMusic

Parlando del ritorno al Festival di Sanremo, proprio Giuliano Sangiorgi aveva commentato così la riuscita dell'operazionenell'intervista su Fanpage.it: "Non era un grande desiderio, anzi spesso dicevo che non saremmo dovuti tornare più tornare in gara, perché soffro il sentire la musica in una conflittualità. Però come facemmo con Mentre tutto scorre anche per questo Sanremo abbiamo voluto portare un brano che ci rappresentasse. Siamo stati a Sanremo in gara, perché come avvenne nel 2005 volevamo usare quel palco come oggi lo hanno fatto diventare Amadeus e tutte le persone che hanno lavorato insieme a lui, ovvero una vetrina importante per l'estero, per come il mondo ci vede da fuori e così abbiamo solo pensato a essere coerenti e a dare una visione. Ci sembrava che quel palco fosse un'occasione utile per dare una visione e Ricominciamo tutto è una visione incredibile".