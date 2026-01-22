I CSI si riuniscono e annunciano i concerti della band nel 2026: quando e come acquistare i biglietti

La reunion dei CSI

I CSI si riuniscono ufficialmente e annunciano un tour che si terrà tra agosto e settembre 2026 toccando alcune delle location simboliche per Ferretti e compagnia. Dopo la reunion che ha riportato in giro per l'Italia i CCCP – Fedeli alla linea, questa volta tocca alla band che rinacque dalle ceneri della band di "Annarella", "Io sto bene" e "Amandoti". I fan della band, quindi, potranno rivedere Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali di nuovo in tour, portando in giro da Marzabotto a Catania, passando per Alba alcune delle loro canzoni più amate, da "Forma e sostanza" a "In viaggio", "A tratti" e "Unità di produzione".

Quando e dove acquistare i biglietti per i concerti dei CSI

Il tour, prodotto da Otr Live, partirà il 28 agosto da Marzabotto, per il Festival Lupo di Montesole e le prevendite per chi vorrà seguire live la band saranno aperte da venerdì 23 gennaio alle 11 su Ticketone e sui circuiti abituali. La band suonerà il 31 agosto a Villafranca (VR), nel Castello Scaligero, per poi proseguire il 2 settembre a Fasano (BR) al Parco Archeologico di Egnazia, nell’ambito del Locus Festival. Il 4 settembre sarà la volta di Spello (PG), con un concerto a Villa Fidelia, mentre l’8 settembre i CSI faranno tappa ad Alba (CN) in Piazza Medford per il Festival Resistente. La chiusura è prevista il 12 settembre a Catania, nello scenario di Villa Bellini, all’interno del Sotto il Vulcano Fest.

28 agosto // Marzabotto (BO) – Montesole – Festival Lupo

31 agosto // Villafranca (VR) – Castello Scaligero

2 settembre // Fasano (BR) – Parco Archeologico di Egnazia – Locus Festival

4 settembre // Spello (PG) – Villa Fidelia

8 settembre // Alba (CN) – Piazza Medford – Festival resistente

12 settembre // Catania – Villa Bellini – Sotto il vulcano fest

Chi sono i CSI

Quando i CCCP decisero che quel progetto non poteva più proseguire, il vuoto durò poco. Ferretti e Zamboni, infatti, decisero di mettere su un progetto, i CSI – grazie all'apporto fondamentale di Maroccolo -, che dava senso ad alcuni dei lampi che erano racchiusi in "Epica Etica Etnica Pathos". Nel 1994 esce "Ko de mondo", il loro primo album di inediti, che sarebbe seguito da "Linea Gotica" nel 1996 e da "Tabula Rasa Elettrificata" nel 1997. Tre album che hanno scritto la storia del rock italiano, con quest'ultimo che raggiunse la prima posizione in classifica, certificando lo stato di salute del rock italiano che stava vivendo un periodo florido. L'abbandono di Zamboni nel 2000 mette fine a una storia che continuò, in forma diversa, come PGR. E oggi quel progetto rinasce dalle proprie ceneri.