video suggerito

I Coldplay interrompono il concerto per un omaggio a Taylor Swift: “È una cosa che non facciamo mai” Durante la data a Vienna dei Coldplay, la band britannica ha voluto rendere omaggio a Taylor Swift, che non si è potuta esibire a causa del pericolo di un attentato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chris Martin e Taylor Swift

Non è passata inosservata l'esibizione dei Coldplay a Vienna, in Austria, solo poche settimane dopo al tentato attentato nei confronti di Taylor Swift. La band britannica si è esibita allo stadio Ernst Happel e ha voluto ricordare proprio ciò che è avvenuto alla cantante statunitense, mandando un messaggio dal palco. Come mostrano i video del concerto, il frontman Chris Martin ha preso la parola, affermando: "È qualcosa che non facciamo mai, ma dobbiamo farlo oggi. Certo, non abbiamo detto che Vienna era sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo per tutti i motivi sbagliati. Ma ciò che ci ha raggiunto è stata la bellezza, l'unione e la gentilezza di tutti i fan di Taylor Swift". In quel momento è scoppiato, fragoroso, l'applauso del pubblico, con Martin che ha svelato quanto nella sua band, ma anche in tutta l'organizzazione del tour, ci fossero non pochi Swifties.

I Coldplay e il tributo a Taylor Swift con Love Story

Riprendendo la parola, Martin ha scherzato così con il pubblico: "Non vogliamo farvi pensare che non ci importi niente delle Swifties nella nostra band. Anzi, se non viene bene, per favore, per favore, non mettetelo su YouTube perché non voglio avere problemi con Taylor. Se potete cantare con noi sarebbe meraviglioso. Questa è una canzone meravigliosa". Risuonano le note di Love Story della cantante e dal pubblico si fa strada la cantante Maggie Rogers, che ha aperto proprio il concerto della band a Vienna. Con lei sono saliti sul palco altri due fan, diventato ormai uno degli elementi essenziali nella scenografia dell'ultimo tour dei Coldplay.

Le parole di Swift e il nuovo album dei Coldplay in uscita a ottobre

Nel frattempo, nelle scorse ore, sono arrivate le prime parole di Taylor Swift sull'incidente a Vienna: "Aver cancellato i nostri spettacoli di Vienna è stato devastante. Il motivo delle cancellazioni mi ha riempito di un nuovo senso di paura e di un enorme senso di colpa perché così tante persone avevano pianificato di venire agli spettacoli. Sono grata per il lavoro svolto (dalla sicurezza), grazie a loro abbiamo pianto per i concerti e non per le vite umane. L'amore e l'unità che ho visto nei fan riuniti mi ha dato molto coraggio". Mentre mancano solo pochi mesi all'uscita di Moon Music, il decimo album in studio dei Coldplay annunciato negli scorsi giorni. Da ciò che è sembrato scorgere, sia dall'annuncio, che dal concerto sul palco del Glastonbury Festival, ci saranno molte collaborazioni: da Little Simz a Burna Boy, passando per Elyanna e la cantante argentina Tini. Il progetto uscirà il prossimo 4 ottobre.