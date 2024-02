I biglietti del concerto di Nicky Minaj a Milano il 3 luglio 2024: prezzi e come acquistarli Da oggi, giovedì 22 febbraio, è possibile acquistare i biglietti per assistere al concerto del 3 luglio 2024 di Nicky Minaj a Rho Fiera di Milano. Qui i prezzi e come acquistarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Nicky Minaj, foto di Getty Images

Oggi, giovedì 22 febbraio 2024, apre alle 12 la vendite dei biglietti per il concerto di Nicky Minaj a Rho Fiera di Milano il prossimo 3 luglio. Una sorpresa per gli ascoltatori italiani, con la rapper statunitense che non si esibiva da nove anni nella penisola. Quella volta si era esibita con uno dei suoi progetti più importanti, The Pinkprint, mentre a Milano si potrà assistere live a Pink Friday 2, il progetto pubblicato l'8 dicembre 2023. Il suo Pink Friday 2 World Tour arriverà in Europa il prossimo 23 maggio, allo Ziggo Dome di Amsterdam, passando poi per Parigi, Colonia, Johanneshov in Svezia, ma anche Londra, Berlino e Copenhagen. Nicky Minaj concluderà il suo lungo viaggio europeo al Wireless Festival di Londra, nel Regno Unito, il prossimo 7 luglio. Per i fan che vorranno acquistare i biglietti per il concerto di Nicky Minaj a Milano, il prossimo 3 luglio, saranno disponibili online su su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 12:00.

Rho Fiera di Milano, area concerto

I prezzi dei biglietti per il concerto di Nicky Minaj a Milano 2024

Non sono ancora stati resi ufficiali i prezzi dei biglietti del concerto di Nicky Minaj a Milano, ma si possono osservare quelli ufficializzati dai rivenditori olandesi per il suo concerto ad Amsterdam, si potrebbero prendere quelli in riferimento.

Golden Circle: 117.60 €

Posto Unico: 61.60 €

Come acquistare i biglietti per il concerto di Nicky Minaj a Rho Fiera di Milano

Come dichiara il sito Vivoconcerti.com, per acquistare i biglietti di Nicky Minaj bisognerà attendere le 12:00 di giovedì 22 febbraio 2024: "I biglietti saranno disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 12:00″