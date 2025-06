video suggerito

Guè svela la verità sul gesto a Geolier a Sanremo: "Non volevo aiutarlo", e sui social diventa un esempio di onestà Gué non voleva realmente aiutare Geolier, indicandogli di guardarlo a Sanremo 2023. A dire la verità sul gesto divenuto celebre è stato lui stesso a Belve, ma l'onestà ha pagato anche stavolta: il rapper è finito al centro di un vero e proprio trend su Tik Tok, in cui gli viene riconosciuto il merito di essere stato sincero.

A cura di Sara Leombruno

"Non si è preso il merito per qualcosa che non ha fatto". È questo il commento che nelle ultime ore ricorre su Tik Tok in riferimento a Guè, che nell'intervista rilasciata a Belve ha svelato la verità sul gesto rivolto a Geolier al Festival di Sanremo 2023. Mentre il pubblico lasciava l'Ariston, infatti, lui gli fece cenno di continuare a guardarlo negli occhi e molti ritennero che, in quel modo, volesse aiutare il collega e non fargli prestare attenzione a ciò che stava accadendo in platea. Niente di tutto questo: quella movenza faceva solo parte della performance, ma la sua onestà l'ha spinto al centro di un trend social, in cui gli viene riconosciuto il merito di essere stato sincero.

Gué e la verità sul gesto a Geolier nell'intervista a Belve

"L'ha ringraziata, Geolier, per quel gesto così bello a Sanremo?", ha chiesto Francesca Fagnani a Guè nel corso dell'intervista a Belve, andata in onda su Rai 2 martedì 3 giugno. L'artista, però, ha subito interrotto la conduttrice: "Non vorrei dire questa cosa in diretta nazionale, perché sfaterò un mito, ma voglio che si sappia la verità". L'artista stava semplicemente cantando e, a corredo del brano, ha pensato di inserire quel gesto in modo del tutto casuale: "Noi abbiamo questa gestualità da rapper, forse il pezzo diceva ‘Guardami', quindi ho deciso di farlo", ha spiegato. Da quel momento, ovunque andasse veniva celebrato come "un grande", ma "la verità è un'altra".

@ilmegliodelrap_tiktok Durante l’intervista andata in onda questa sera a Belve su Rai 2, condotta da Francesca Fagnani, Guè ha smentito categoricamente di aver suggerito a Geolier di guardarlo negli occhi durante la serata cover di Sanremo di due anni fa come gesto di consolazione, in risposta alla presunta uscita del pubblico dall’Ariston. Il rapper ha chiarito che quel momento, ampiamente ripreso e interpretato sui social, è stato travisato: si trattava semplicemente di una gestualità tipica del mondo rap, probabilmente legata al testo della canzone, e non di una reazione a quanto stava accadendo in sala. #gue ♬ suono originale – ilmegliodelrap_tiktok

Il trend social che "premia" la sua onestà

Guè ha spiegato che Geolier ne è al corrente: "Lui lo sa", ha detto, per poi aggiungere: "Questa è una belvata, senza sforzo ne sono uscito benissimo, mancava solo il premio Nobel", ha concluso. Nessun tentativo disperato d'aiuto al collega in difficoltà, dunque: il cenno faceva semplicemente solo parte della performance, ma il fatto di aver avuto il coraggio di confessarlo in Tv, ha comunque reso Guè un eroe (almeno sui social). Il suo merito? L'onestà.