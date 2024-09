Gragnaniello su Trovato: “Un’artista vera, il mondo dello spettacolo se ne fo**e delle persone”

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Enzo Gragnaniello – Gerardina Trovato

Continua l'attenzione mediatica su Gerardina Trovato, la cantante catanese che nell'ultimo mese ha riscosso molto successo sui social, una riscoperta dopo anni di silenzio, soprattutto musicale. La cantante infatti, dopo la pubblicazione di alcuni suoi video su TikTok, di nuovo sul palco, sta ritrovando anche la possibilità di esibirsi, oltre all'affetto dei fan e di alcuni artisti. Tra coloro che hanno collaborato con la cantante siciliana, non può che esserci Enzo Gragnaniello, che scrisse per Trovato la canzone Il sole dentro. Il brano venne pubblicato nella prima raccolta di Gerardina Trovato, ma i due si incontreranno per cantarla assieme durante una puntata su Rai 3 di Qualcuno mi può giudicare del 1997, condotto allora da Caterina Caselli.

Gragnaniello su Trovato: "Una ragazza molto sensibile, un'artista vera"

Il cantautore napoletano ha pubblicato lo scorso 19 luglio il suo ultimo album L'ammore è na rivoluzione e nell'intervista a Fanpage.it ha ricordato il rapporto con la cantante: "Lei ha cantato Il sole dentro che è una mia canzone: poi l'abbiamo cantata anche insieme in una trasmissione condotta da Caterina Caselli. Mi ricordo fosse una ragazza molto sensibile, un'artista vera, non solo un'interprete. Una ragazza speciale che poi è andata in depressione, si è allontanata da tutto: poi il mondo dello spettacolo tende a dimenticarsi di te, se ne fo**e delle persone".

Gragnaniello: "Si potevano evitare le dichiarazioni su Bocelli"

Gragnaniello ha voluto esprimere anche un'opinione sul grande interesse avuto proprio da Trovato nelle scorse settimane, suggerendo anche ciò che le potrebbe servire per rientrare nel mondo dello spettacolo: "Come l'ho vista io, non la vedo ancora molto equilibrata. Bisognerebbe stare attenti, le fa bene che il mondo del web la sta sostenendo, anche perché lei si sente gratificata. Bisognerebbe essere delicati, capire meglio la situazione. Sul fatto che lei sia un'artista, non ci sono dubbi, però certe cose si possono evitare, tipo le dichiarazioni su Bocelli. Come se perdesse qualcosa per la strada. (Adesso le serve) un manager serio, intelligente, che le stia vicino senza approfittare del suo momento delicato". La cantante, fotografata negli scorsi giorni a mare, sarà impegnata nei prossimi giorni in concerto al Giardino Corallo di Messina,