Gerardina Trovato su Andrea Bocelli: "Un tempo lo portavo con la manina, ora non mi risponde più al telefono" Gerardina Trovato si racconta in un'intervista. La cantante ripercorre la sua carriera e parla del rapporto con Andrea Bocelli: "Dopo essere essere diventato un'icona, ha pensato bene di non rispondermi più al telefono".

Gerardina Trovato, dopo l'appello lanciato su TikTok, si racconta in un'intervista rilasciata a LiberaLaMusica. La cantante siciliana, con una vita segnata da successi e sofferenze, ripercorre la sua carriera e parla del rapporto con Andrea Bocelli: "Adesso non vuole più neanche parlarmi al telefono, ci sono rimasta molto male".

Gerardina Trovato: "Andrea Bocelli faceva il supporter nei miei teatri"

Tra le collaborazioni di Gerardina Trovato, quella con Andrea Bocelli. "Andrea faceva il supporter nei miei teatri. Nel 1994 lui era tra le voci nuove a Sanremo, io tra i big. Ho cominciato la mia tournée teatrale e lui era il mio supporter, me lo sono portato con la manina, facendo risparmiare a Caterina pure l’assistente, perché ovviamente ci mettevano nelle camere comunicanti" spiega la cantante. "Di notte se doveva andare in bagno chiamava me. Però devo dire che nell'altra mano, quando andavamo in giro, gli mettevo tutti i miei bagagli, questo lo devo dire – aggiunge Trovato – Io lo portavo in giro ma lui ricambiava portando in giro inconsapevolmente tutti i miei bagagli! Pensa, per il peso camminava sbilenco, pendeva tutto d'un lato!".

"Con Andrea i rapporti si sono incrinati, adesso non vuole più neanche parlarmi al telefono"

Nell'intervista Gerardina Trovato lascia intendere come il legame con il tenore si sia raffreddato. A proposito di un brano che cantarono insieme, racconta:

Andrea in "Vivere" fa solo l'interprete. "Vivere" ce lo siamo inventati in sala d'incisione: il brano non nasce come duetto, il produttore ha pensato di mettere una voce e la scelta è caduta su Andrea, così è nato il duetto. Poi, dopo aver venduto 55 milioni di dischi in tutto il mondo, ed essere diventato un'icona, ha pensato bene di non rispondermi più al telefono.

La cantante aggiunge: "Ovviamente a Hollywood ha cantato "Vivere", portando con sé la Pausini. Laura dopo l'esibizione è tornata in albergo, mentre lui ha messo la mano nel cemento dei vivi". È da molto che Gerardina Trovato e Andrea Bocelli non hanno contatti: "Con Andrea i rapporti col tempo si sono incrinati, adesso non vuole più neanche parlarmi al telefono, ci sono rimasta molto male".