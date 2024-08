Gerardina Trovato al mare, la replica a chi parla di consumo di droga: “Ecco le mie dipendenze”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Ritrovato l’affetto di chi per anni ne ha seguito a distanza la carriera per poi preoccuparsi per il lungo periodo di silenzio e lontananza dalla scena musicale, Gerardina Trovato è tornata a godere delle gioie della vita. Un bagno al mare nella sua meravigliosa Sicilia, ad esempio, immortalato in una serie di foto postate sul suo profilo Instagram. Un modo per ringraziare quanti le stanno tributando tanto affetto e per rispondere a chi da tempo insinua un problema con il consumo di sostanze stupefacenti, accusa che la cantante ha sempre negato (così come ha recentemente negato il cattivo rapporto con la madre che lei stessa aveva denunciato a Live – Non è la D'Urso).

Gerardina Trovato: “Il mio madre e la mia terra”

In costume, rilassata e felice, Gerardina posta una foto scattata al mare e scrive: “Confesso le mie dipendenze: il mio mare e la mia terra. Alla faccia di chi mi vuol male”. Tra i commenti anche quello di Nek che le consiglia di “godersi tutto” e decine di altri messaggi di incoraggiamento. Poco dopo, Gerardina torna a postare dal mare e aggiunge: “Dopo tantissimo tempo, tutto questo è tornato possibile grazie all’affetto, quello vero”. Un affetto che l'ha travolta inaspettatamente e che dimostra che il pubblico che vent'anni fa ascoltava le sue canzoni non ha ancora smesso di sperare in un suo ritorno sulla scena musicale.

Gerardina Trovato è tornata sul palco, i primi concerti in Sicilia

Dopo il video TikTok che ha innescato un’ondata di solidarietà nei suoi confronti, Gerardina Trovato è tornata a cantare. Lo ha fatto ripartendo dai palchi siciliani ma con il sogno mai nascosto di tronare a calcare al più presto quelli nazionali. Quello che sogna la cantautrice è un progetto che le consenta di ritornare a fare musica di un certo livello e che magari possa aprirle in futuro le porte del Festival di Sanremo.