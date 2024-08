Spariti i video Mediaset di Gerardina Trovato da Barbara D’Urso, ecco cosa accadde nel 2020

video suggerito

Sono trascorsi 4 anni da quando nel 2020 Gerardina Trovato fu ospite della trasmissioni di Barbara d'Urso per chiedere supporto affinché le fosse permesso di tornare a cantare. Da quel salotto accusò la madre di averla abbandonata e raccontò di vivere grazie al sostegno della Caritas. Oggi cambia versione e accusa la conduttrice di avere raccontato "minch***". Dal sito Mediaset, intanto, sono spariti i video di quelle interviste.

A cura di Stefania Rocco

Sono trascorsi 4 anni da quando, nel 2020, Gerardina Trovato decise di partecipare a Live – Non è la D’Urso e Domenica Live per raccontare la sua storia. Una storia difficile, cominciata con l’incredibile successo che la travolse negli anni ’90 e finita tra povertà, accuse alla madre e desiderio di riscatto. Si tratterebbe di un capitolo chiuso, considerato il tempo trascorso da quegli interventi televisivi. A riaprirlo è stata proprio Trovato che, in una recente intervista, ha accusato la conduttrice Barbara D’Urso – ormai fuori da Mediaset – di avere inventato “minch***” a proposito di quella vicenda. Ha inoltre smentito le accuse alla madre e perfino i problemi di salute mentale che era stata lei stessa a rendere noti .

Spariti i video delle interviste di Gerardina Trovato a Barbara d’Urso

“Quello è stato un momento che vorrei cancellare, perché a quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa… Tutte min*iate su minc*iate. È stata tutta una gran minchi*ta esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito”, ha dichiarato qualche giorno fa la conduttrice al magazine MowMag a proposito di quegli interventi televisivi.

Ne ha approfittato, inoltre, per riabilitare la figura della madre: “Non sono mai stata lasciata sola da mia mamma, ma in eccesso. Se mi avesse lasciata un po’ più da sola sarebbe stato meglio. Io ogni volta che ho avuto bisogno di qualcosa ho sempre avuto l’aiuto dei miei genitori. E Barbara D’Urso non mi ha fatto dire neanche questo. Dal più piccolo aiuto a quello più grande. Hanno venduto immobili per mandarmi bonifici, fino all’ultimo centesimo. Se gli dicevo che non mi andava di lavorare, che dovevo riposare o che mi ero presa il cagnolino, lei mi mandava sempre qualcosa”. Parole che stridono con quelle che lei stessa, apparentemente in maniera spontanea, aveva pronunciato in trasmissione.

Le accuse alla madre di Gerardina Trovato sparite dal sito Mediaset

Oggi Gerardina punta il dito contro la conduttrice eppure, e i pochi video rimasti online lo dimostrano, era stata lei stessa a raccontare di una situazione particolarmente complessa sia sotto il profilo economico sia a proposito del legame con la madre.”Quando sono andata da mia madre a dirle che non avevo più un centesimo, mi ha risposto ‘Ammazzati, sparati, non ti do un centesimo. Ti auguro di crepare sola come un cane”, dichiarava Gerardina nella puntata di Live – Non è la d’Urso del 27 gennaio 2020. Quell’intervento è sparito dalle clip pubblicate sul sito Mediaset ed è stato tagliato dal filmato che ripropone l’intera puntata andata in onda nello stesso giorno per motivi che non sono stati noti. Eppure è rimasta disponibile su Twitter una breve clip che ricorda proprio tali dichiarazioni.

Che cosa aveva detto Gerardina Trovato a Barbara D’Urso

A sparire dal sito Mediaset anche i passaggi nei quali la cantautrice parlava di droga e psicofarmaci. “Non ne ho mai fatto uso in vita mia, al massimo qualche canna”, aveva dichiarato Gerardina a proposito delle accuse relative al consumo di sostanze stupefacenti, sempre smentito dall’interessata. In un altro passaggio, invece, sosteneva di essere stata indotta a utilizzare psicofarmaci che l’avevano fatta ingrassare.

Circostanza che oggi, a 4 anni da quel momento, racconta in maniera differente come accaduto nell’intervista a MowMag: “La nevrosi ossessiva depressiva? Ecco, io non mi ricordo di averla raccontata. E se ne ho parlato è perché mi riferivo ad altri che l’hanno scritto. Invece me l’hanno attribuita come mia dichiarazione. Tanto che c’era ancora vivo mio padre che disse: ‘Il prossimo che ci prova o lo dimostra o lo faccio andare in galera’. E nessuno più parlò di questo. Dopo che mio padre morì questa cosa tornò fuori di nuovo. Non sono mai stata depressa. Lo dico sinceramente”.

La replica di Barbara d’Urso a Gerardina Trovato

D’Urso, rifacendosi proprio a quelle interviste realizzate nel 2020, ha deciso di rispondere a Gerardina mostrando una parte di quanto accadde in quegli anni e, in particolare, i ringraziamenti che proprio la cantautrice tributò alla conduttrice per averla aiutata a trovare casa: “Volevo dire che sono nata amando, non odiando. Anche Barbara lo ha fatto, è come me”. Quindi ha deciso di stemperare la tensione e a margine della vicenda e delle accuse ricevute, ha concluso: “Oggi come allora, forza Gerardina”.