La storia del Serale di Amici 25 potrebbe essere stravolta dagli inediti e dai nuovi giudici

Dopo i problemi nel Pomeridiano e l’arrivo di nuovi giudici al Serale, gli inediti potrebbe stravolgere i pronostici e diventare il nuovo biglietto da visita per i concorrenti nella categoria canto di Amici 25.

Serale Amici 2026, via X

La quantità di incognite presenti al Serale di Amici 25 racconta molto di ciò che è accaduto negli ultimi mesi, ma allo stesso tempo, impone una riflessione sugli inediti e la loro importanza nella fase finale di quest'edizione. Infatti durante il Pomeridiano c'è stata una difficoltà ampia nel trovare nei concorrenti della categoria canto qualche figura che avrebbe potuto ergersi sull'intera classe. Tra le cause principali c'è stata la piattezza di alcuni inediti. Non solo hanno avuto difficoltà a districarsi nelle uscite programmate in streaming. La maggior parte sembrano non aver trovato lo spazio neanche al Pomeridiano, venendo quasi rilegati ai margini e successivamente sostituite da cover.

Perché il cambio dei giudici potrebbe alterare la sorte dei favoriti ad Amici 25

Questo fino all'ultima puntata del Pomeridiano, in cui la ricezione, il giudizio (distribuito anche su giudici esterni) si è concentrato molto sulla doppia figura di giudice/insegnante. Il coinvolgimento di Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi ha sicuramente influito sul percorso dei concorrenti, anche quando è stato necessario nascondere dal giudizio finale il peso degli inediti. Un processo che ha avuto il suo picco nel comportamento della giudice Anna Pettinelli, che nelle fasi finale del Pomeridiano ha deciso di "tenere in ostaggio" la classe, costringendo a cambi di regolamento per l'ingresso al Serale di Opi.

Uno scontro feudale che sarà difficile rivedere al Serale del programma, in cui il giudizio verrà riflesso nelle valutazioni di una giuria a quattro composta da Amadeus, Gigi D'Alessio, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e lo special guest Alessandro Cattelan. In questo senso, l'occasione di azzerare tutto ciò che è accaduto durante il Pomeridiano per proporsi in una veste nuova potrebbe beneficiare proprio del cambio al tavolo dei giudici. Un aiuto per comprendere questa dinamica ci può arrivare dal recente passato, dalla scorsa edizione. Durante lo scorso anno, il percorso di Nicolò ad Amici, pur dopo alcuni alti e bassi iniziali, vedeva il cantante perugino tra i favoriti assoluti alla vittoria finale.

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Il caso di Nicolò e TrigNO ad Amici 25

Un processo costruito direttamente sui successi di "Non ti dimenticherò" e "Yin e Yang". Il cantante, che un anno dopo, avrebbe poi trionfato nelle Nuove Proposte di Sanremo, durante il percorso nel talent si era però scontrato con questa realtà nella pubblicazione del terzo round di inediti. Infatti, "Cuore Bucato" inizialmente non aveva goduto di una grande accoglienza. Un percorso inverso rispetto a quello di TrigNO, che durante il Pomeridiano aveva rischiato più volte l'eliminazione, giovando invece enormemente dell'accesso al Serale. Non solo per il cambio di paradigma nel giudizio delle sue esibizioni, soprattutto nelle cover, ma anche per il traino di brani come "Maledetta Milano" e soprattutto "D'amore non si muore". La cavalcata finale vide proprio Nicolò cadere in semifinale, lasciando l'ultima serata del Serale alla sfida tra Antonia e lo stesso TrigNO.

Perché Valentina ed Angie potrebbero diventare le storie perfette di Amici 25

In questo senso, non sarebbe impossibile immaginare una risalita di Valentina, che conta nella sua discografia "Meglio", l'unico brano a superare il milione di streaming in questa edizione, o di Angie, che con "Poco Poco" aveva mostrato lampi di puro talento già all'ingresso. Un percorso diametralmente opposto potrebbe invece attendere il cantautore Michele, considerato il grande favorito alla vittoria finale, ma che per adesso vede tra i suoi inediti più ascoltati solo "Leggerezza D'Amore" fermo a quota 660.892 stream.