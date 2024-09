video suggerito

Chiesto l'arresto di Gusttavo Lima, star brasiliana di Balada (Tche tcherere tche tche) Il cantante brasiliano Gusttavo Lima, autore della hit internazionale Balada (Tchê tcherere tchê tchê) è stato arrestato per riciclaggio.

A cura di Redazione Music

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima, una delle star della musica brasiliana contemporanea, autore del successo internazionale Balada (Tche tcherere tche tche), è stato arrestato in seguito a un'indagine sul riciclaggio di denaro, come ha scritto l'Associated Press che scrive che "L'indagine ha già portato all'ordine di arresto di quasi altre due dozzine di persone, secondo una decisione resa pubblica lunedì dal giudice Andrea Calada de Cruz. Il giudice ha affermato di aver chiesto all'Interpol di emettere un'allerta rossa per arrestare quattro persone ancora in libertà, osservando che due di loro si sono recate in Europa con Lima all'inizio di questo mese e sono rimaste lì".

Perché Lima è stato arretato

Il giudice ha scritto che "la connivenza di Lima con i fuggitivi non solo compromette l'integrità del sistema giudiziario, ma perpetua anche l'impunità in un contesto di criminalità grave". Il cantante ha risposto in una nota che la decisione dei giudici sarebbe ingiusta e infondata e che in passato avrebbe già chiarito la sua posizione: "Il cantante Gusttavo Lima non sarebbe mai complice di nulla che vada contro le normative del nostro paese e non c'è alcun coinvolgimento da parte sua o delle sue aziende" si legge nella nota redatta dagli avvocati. La sua società, la Lima Balata Eventos sarebbe stata messa sotto esame per la prima volta all'inizio di settembre, in seguito alla vendita di due jet e un elicottero.

Le accuse a Lima

L'AP scrive che "il giudice ha scritto nella sua decisione di lunedì che Lima Balata Eventos ha riciclato denaro proveniente da giochi illegali tramite la vendita di un Cessna 560XLS a una società con lo stesso proprietario della società di scommesse online Vai de Bet, in cui Lima avrebbe acquisito una quota del 25% a luglio. Il proprietario di tale società è uno dei fuggitivi che il giudice presume siano fuggiti in Europa".

Chi è Gusttavo Lima

Lima è uno dei massimi esponenti della musica sertaneja brsiliana, un genere nato all'inizio del 900 nelle zone rurali del Brasile, sviluppatosi soprattutto al Sud e paragonabile a quello che negli Stati Uniti è il Country. La sua carriera è cominciata a cavallo degli anni '10 con la pubblicazione dei primi due album, ma è soprattutto col secondo che è esploso anche grazie al successo prima locale e poi internazionale di Balada, conosciuta anche come Balada Boa o Balada (Tchê tcherere tchê tchê), che gli ha permesso anche i fare un tour negli Stati Uniti. Musica a parte, Lima non ha mai nascosto le sue posizioni politiche , appoggiando pubblicamente l'ex Presidente del Brasile José Bolsonaro.