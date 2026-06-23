Gigi D’Alessio raddoppia: annunciato il grande ritorno allo Stadio Maradona nel 2027

Il cantautore napoletano annuncia dal palco del suo ultimo concerto alla Reggia di Caserta il ritorno al Maradona previsto per il prossimo anno.

Gigi D’Alessio – ph Angelo Orefice

Gigi D’Alessio annuncia il ritorno in concerto al Maradona di Napoli. Dal palco dell'ultima tappa alla Reggia di Caserta, il cantautore napoletano ha lanciato l'annuncio: il 6 giugno 2027 tornerà in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Questo evento segna il ritorno di un artista che negli ultimi due anni ha realizzato una serie di eventi dal vivo segnanti per la sua carriera, un biennio che ha rappresentato una sorta di definitiva consacrazione attraverso concerti che hanno dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il livello di popolarità impressionante di cui D'Alessio gode ormai da anni e che ha trovato nell'innumerevole serie di eventi di quest'ultimo biennio l'ennesima prova.

Il ritorno di Gigi D'Alessio allo stadio di Napoli

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Il nuovo show allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli rappresenta la chiusura perfetta di un cerchio magico iniziato nel 2025, proprio con una doppia data nel celebre stadio, diventata anche uno speciale in prima serata su Canale 5, "Gigi, Stadio Maradona – Una notte a Napoli", trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset nelle scorse settimane. Da allora per D'Alessio è stato un crescendo inarrestabile di successi, scandito da una serie precisa di eventi: ben 7 serate sold-out in Piazza del Plebiscito a Napoli, un lunghissimo viaggio nei principali palasport e le 10 serate consecutive alla Reggia di Caserta.

L'annuncio sui social e la vendita dei biglietti

Proprio durante l'ultimo live a Caserta, Gigi D'Alessio ha voluto sorprendere il suo pubblico, confermando poi la notizia data sul palco attraverso un post celebrativo su Instagram: "E secondo voi potevamo fermarci qui? Prossima fermata: NAPOLI, STADIO MARADONA 6 giugno 2027". I biglietti per la data del 2027 saranno disponibili in prevendita a partire da martedì 23 giugno 2026.