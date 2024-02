Gazzelle: “A Sanremo stavo per mollare tutto, pensavo solo a non svenire” Gazzelle ha rivelato in un’intervista ad Alessandro Cattelan di aver pensato di mollare tutto poco prima di salire sul palco di Sanremo per la serata delle cover. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Gazzelle e Fulminacci a Sanremo 2024 (LaPresse)

In un'intervista ad Alessandro Cattelan, Gazzelle ha raccontato il suo primo Festival di Sanremo, dove ha partecipato con la canzone Tutto qui. Il cantautore romano ha parlato della paura che lo ha attanagliato poco prima di salire sul palco dell'Ariston durante la serata delle cover quando avrebbe dovuto cantare "Notte prima degli esami" con Fulminacci. Gazzelle è uno dei cantautori più amati della sua generazione e la sua canzone sta ottenendo ottimi riscontri numerici, a cui si aggiungono quelli per il tour nei palazzetti che partirà tra pochi giorni. Nonostante l'esperienza e i tanti palchi calcati, Flavio Pardini, vero nome di Gazzelle, ha ammesso di aver avuto quasi un attacco d'ansia.

A Stasera c'è Cattelan, infatti, ha raccontato di come un quarto d'ora prima di salire sul palco abbia detto al suo manager di voler mollare tutto e andare via. Lo dice sorridendo, ormai, ma resta ancora un po' di terrore nella voce: "Mancavano 15/20 minuti all'esibizione. Non so che è successo, in quel momento mi sento morire, inizia a prendermi male e penso ‘Non posso morire ora'. Nel frattempo c'era Fulminacci, era lì anche lui, terrorizzato di suo per la sua ansia, e vede me che vado in ansia, una situazione orrenda e a un certo punto guardo il mio manager e gli dico ‘No. No. Molla tutto, me ne vado".

Gazzelle continua raccontando di aver pensato di fare cambio con Loredana Bertè, che sarebbe arrivata ben dopo di lui, in un orario più tardo: "Però non era così facile, quindi vado sul palco, ma mentre entro penso solo ‘Non svenire, non svenire, non svenire'". Eppure quella sera non andò male e Gazzelle e Fulminacci si sono classificati in undicesima posizione, ma la paura resta. Nonostante tutto, però, è stato un Sanremo di successo per Gazzelle che questa settimana ha esordito in ottava posizione nella classifica FIMI dei singoli, mentre è stata la decima canzone più ascoltata a livello globale nel weekend d'esordio su Spotify.