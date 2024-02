La compilation di Sanremo 2024 è l’album più venduto: Tuta Gold di Mahmood è la canzone più ascoltata La classifica FIMI di album e singoli dice che Sanremo decide ancora le posizioni di testa, con la compilation prima tra gli album e Mahmood primo tra i singoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Mahmood e Annalisa

Sono uscite le classifiche FIMI, le seconde da quando è cominciato il Festival di Sanremo e le prime, invece, da quando è finito e ha visto la vittoria di la noia, canzone di Angelina Mango, seguita da Geolier con I p' me, tu p' te e da Sinceramente di Annalisa. Eppure, anche per quanto riguarda la classifica ufficiale a dominare non è nessuna delle canzoni che hanno chiuso in top 10 questa 72sima edizione di Sanremo ma ancora una volta è Tuta Gold si Mahmood, la canzone che si è spinta fino alla posizione 26 della Top Global di Spotify, mentre in tsta alla classifica degli album c'è la Compilation di Sanremo.

Tra i singoli ci sono 28 canzoni del festival nelle prime 30 posizioni, le uniche due non sanremesi sono comunque legate al festival perché sono "La rondine" di Mango che risale alla 26 e "Che t"o dico a fà" che sale in trentesima posizione. Ma tra i singoli a farla da padrona, appunto, sono Mahmood, in testa, seguito da I P' Me, Tu P' Te di Geolier, canzone che si è classificata in seconda posizione, mentre in terza posizione c'è Sinceramente di Annalisa. Bisogna arrivare al quarto posto per trovare la canzone vincitrice, ovvero la noia, di Angelina Mango. Quinto è Ghali con Casa mia, mentre Irama con Tu no è sesto, seguito dai Kolors di "Un ragazzo, una ragazza". Buon ottavo posto per Gzzelle con "Tutto qui", mentre a chiudere la top 10 ci sono Click Boom! di Rose Villain e "Vai" di Alfa.

Anche tra gli album esiste un effetto Sanremo che ha spinto in alto gli artisti con album usciti che hanno partecipato al festival. In testa, ovviamente, non poteva che esserci la compilation che raccoglie tutte le canzoni ascoltate sul palco dell'Ariston, un risultato che non sorprende anche solo guardando la classifica dei singoli e la quantità di stream, che pesano nel conteggio delle classifiche. In seconda posizione, però, sale E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, l'ultimo album di Annalisa seguito da un altro long seller come Il Coraggio Dei Bambini – Atto II di Geolier che si trova in terza posizione. Quarto posto per X2Vr di Sfera Ebbasta seguito dal ritorno di Kanye West & Ty Dolla $ign "Vultures 1" che sopravanza di una posizione il rientro in top 10 di Emma e di Souvnir, mentre in settima posizione ci sono i Club Dogo. Loredana Bertè esordisce in ottava posizione con Ribelle, album che contiene anche la canzone di Sanremo "Pazza", mentre a chiudere la top 10 ci sono "Ciao America" l'album di darge D'Amico uscito la settimana prima di Sanremo e La divina commedia di Tedua, ospite per due volte della nave da crociera durante il festival.

La top 10 FIMI dei singoli

La top 10 FIMI degli album

Sanremo 2024 – Artisti Vari E Poi Siamo Finiti Nel Vortice – Annalisa Il Coraggio Dei Bambini- Atto II Geolier X2Vr – Sfera Ebbasta Vultures 1 – Kanye West & Ty Dolla $ign Souvenir – Emma Club Dogo – Club Dogo Ribelle – Loredana Bertè Ciao America – Dargen D'Amico La Divina Commedia – Tedua