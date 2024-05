video suggerito

La scaletta del concerto di Annalisa all’Arena di Verona 2024, l’ordine delle canzoni Annalisa arriva all’Arena di Verona questa sera, 14 maggio 2024. Qui le canzoni che canterà e la possibile scaletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

134 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa questa sera di martedì 14 maggio 2024 salirà per la prima volta sul palco dell'Arena di Verona per un concerto in solitaria. Un palco che conosce già essendosi esibita più volte per Una Nessuna Centomila, per gli RTL Power Hits e per gli MTV Music Award, ma stavolta il pubblico si presenterà all'Arena solo per ascoltare le sue hit e ballare insieme. "Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena" disse quando annunciò la data del concerto, e il suo sogno stasera diventerà realtà. La scaletta non è stata ufficializzata, ma è possibile che l'artista ligure si esibisca con i suoi brani più celebri cantati durante il tour nei palasport da poco terminato.

La scaletta con le canzoni del concerto di Annalisa all'Arena di Verona

Alle ore 21 comincia il concerto di Annalisa questa sera di martedì 14 maggio 2024 all'Arena di Verona. La scaletta non è stata ufficializzata, ma stando a quanto riporta Setlist, l'artista dovrebbe esibirsi sulle note delle canzoni cantate durante il tour nei palasport. Non dovrebbero mancare gli ospiti, ma anche in questo caso la pop star italiana non ha fornito alcuna anticipazione. Qui i brani con cui dovrebbe intrattenere il suo pubblico questa sera:

Euforia La crisi a Saint-Tropez Se avessi un cuore Un domani Ragazza sola Direzione la vita Movimento lento Bye Bye Rosso Corallo Tsunami Mon Amour Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle Vento sulla luna / Walking on the Moon Nuda Stelle Bollicine Tropicana / Disco Paradise Il mondo prima di te / Dieci Sweet Dreams (Are Made of This) Eva+Eva Ti dico solo Bellissima Sinceramente Indaco Violento